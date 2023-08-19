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朱立倫：民進黨不與大陸對話 怎解困境

台灣新聞組／台北19日電
國民黨主席朱立倫（中）認為侯友宜團隊越來越強，侯與小雞結合在一起，全黨越來越團結。（記者曾增勳／攝影）
國民黨主席朱立倫（中）認為侯友宜團隊越來越強，侯與小雞結合在一起，全黨越來越團結。（記者曾增勳／攝影）

大陸商務部聲稱要有條件中止ECFA對台關稅優惠，國民黨主席朱立倫昨天指出，兩岸經貿關係幾乎密不可分，尤其為了台商和台灣的經濟發展，希望兩岸能溝通協調、對話，但是民進黨這幾年來抗中、反中，完全說一套做一套，兩岸經貿數字還是不斷提升，民進黨不對話、不交流，要怎麼解決目前碰到的困難？

朱立倫說， 國民黨會努力減少對台商和對經灣經濟的傷害，但是兩岸還是要回到正軌，在溝通協調的基礎上不管是遵循WTO的規範，或對未來經貿談判，都要透過溝通協調解決問題。

民進黨立委莊瑞雄表示，台灣對中國的貿易限制措施，在兩岸同時加入WTO時已存在此措施，要開放雙方要協商，不是片面耍脾氣、恫嚇。

民進黨人士表示，ECFA實施至今，雙方都是互惠其利，終止ECFA將造成雙方損失，破壞兩岸關係。經濟部也在2020年5月起，即針對ECFA可能停止的各項情勢發展，已有因應作法及準備，包括協助分散生產基地、全球布局、升級轉型、健全國內投資環境、參與區域經濟整合。

民眾黨立委邱臣遠建議，政府現階段應加強和民間及企業合作，透過多元管道增加與大陸溝通，進而降低對立。同時，民進黨政府早應做好風險控管，確實評估如果中止成真，受損害的產業，坦然說明經貿衝擊。

國民黨立委曾銘宗呼籲，蔡政府到底是否希望維持ECFA，應有正面態度，不能過去攻擊、現在又想要保留。對於這次貿易壁壘調查，也要妥善因應，避免對兩岸貿易有重大衝擊，避免衝擊國內傳產。

民進黨 國民黨 WTO

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