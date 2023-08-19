國台辦控台貿易歧視「違反ECFA」 台學者這樣看

中國大陸初步認定台灣對陸貿易壁壘，包括農產品等2500多項。圖為月前剛恢復出口大陸的台東鳳梨釋迦。（本報資料照片）

中國大陸商務部 今年4月宣布將對台灣展開貿易壁壘調查，發言人束珏婷17日表示，初步調查認定，台灣對大陸存在貿易壁壘。是否中斷海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）給台灣的稅收優惠？她表示，將「依據有關規定研究採取相應措施」。大陸國台辦昨天進一步表示，台灣違反了ECFA條款，國台辦支持相關部門將採取的措施。

針對中國大陸是否醞釀中止ECFA，經濟部昨天回應，台灣並未違反世貿組織（WTO ）規範，直言大陸此舉屬於政治動機，相關貿易問題仍願意與對岸在WTO架構下繼續討論。

新華社報導，國台辦發言人朱鳳蓮昨天在答詢記者提問時表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了ECFA。ECFA是為了推動實現兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排。民進黨上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項。

朱鳳蓮強調，根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣地區對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅 和非關稅壁壘」條款，「我們支持相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施」。

陸商務部首談ECFA 學者：很不尋常

大陸商務部、國台辦近日表態，再掀大陸是否中止ECFA的擔憂。中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，大陸針對台灣進口聚碳酸酯實施臨時反傾銷稅，反映他們開始採取一系列措施，但還看不出有全面喊停的情況。他認為大陸應不會貿然中止ECFA，不過，大陸商務部過去從未對ECFA發表意見，確實很不尋常。

劉大年說，雖說兩岸任何一方都有中止的權力，但應不會在選前發生，對大陸也沒加分。不過，劉大年也不否認此種威嚇仍有可能發生，尤其是大陸在台灣大選前宣布要求協商，即使ECFA實際中斷要到選後發生，相關效應還是會在選前發酵。

一旦真的走到中止那一天，劉大年說，政府應全盤檢討經貿政策，不能只要求大陸不要政治操作，台灣傳統產業影響要轉移到別的市場很難，如部分石化業八成市場在大陸，要怎麼轉移？

至於大陸學者看法不一。南開大學台灣經濟研究所教授李月說，大陸對台經濟政策主要就是要「融合」，「破壞這種融合事情，基本上是不會的」。她說，兩岸簽署ECFA經歷很不容易的談判協商過程，「從大陸來看，應不會輕易改變我們已經很不容易得到的結果」。

李月日前在成都的兩岸關係研討會上發表論文指，若大陸採取進口限制措施，高度依賴大陸市場的台灣紡織業將遭受深重打擊；若是大陸對台灣的水產品、果蔬產品採取限制措施，則將實現對綠營縣市的「精準打擊」。

上海東亞研究所副所長包承柯昨天解讀，簽署ECFA是基於互相互惠，但現在台灣跟大陸交往很多方面只有單向，導致十多年來ECFA未進一步推動，加上現在兩岸無九二共識共同政治基礎，從近日商務部採取措施，及國台辦相關表態來看，預計大陸會逐步採取一些措施進行調整，例如進行反傾銷、貿易壁壘調查，或稅務上的調整。

此舉是否給台灣壓力或「以商逼政」，包承柯說，此次負責單位是商務部，若企業在內循環過程中，受到外循環的不正當影響，大陸商務部就會採取措施確保本土企業健康發展，而台灣選舉是短期效應，只是剛好遇到，不可類比。