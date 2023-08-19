解放軍對台「圍島進逼」畫面曝光 強調全力奪取制空權

副總統賴清德結束出訪行程返台後，中共解放軍東部戰區19日宣布在台灣周邊舉行軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等科目。（截取自「央視軍事」官方微博）

副總統賴清德 18日結束出訪行程返台後，中共解放軍 東部戰區19日宣布，在台灣周邊舉行軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等科目。大陸官媒「央視新聞客戶端」19日中午獨家曝光演訓畫面，強調按計畫塑造全向圍島進逼之勢，並全力奪取制空權。

解放軍東部戰區19日上午9時許發布消息，指19日將位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練「艦機協同、奪取制權」等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力，並強調這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。

據報導，在東部戰區聯合指揮作戰中心下達行動指令後，包含戰區海軍多推進驅逐艦、護衛艦、導彈快艇 ，戰區空軍殲擊機、預警機、干擾機編隊，火箭軍常導火力單元等兵力，快速向預設區域機動集結，參與這次海空聯合行動。

報導強調，在多源情報信息支撐下，各作戰平台根據任務編組，系統出擊、協調行動，按計劃對台島周邊海空域，進行多方向、立體式、長方形抵近壓力，以「塑造全向圍島進逼之勢」。

在聯合演訓中，演練內容以「全力奪取制空權」為重點，包含驅護艦艇採取高速機動和陣地接敵方式佔領有利陣位，另在任務範圍內的導彈快艇，聯合岸導突擊群和電子、觀通部隊，對敵制空作戰編組，全力奪取制空權，並做好水面艦艇襲打敵偵查巡邏艦機。

副總統賴清德日前出訪友邦巴拉圭，期間賴清德兩度過境美國紐約與舊金山，引起中國大陸強烈不滿。包含國台辦、大陸外交部皆數次表示，中方對此堅決反對，並強調中方將採取有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。

副總統賴清德結束出訪行程返台後，中共解放軍東部戰區19日宣布在台灣周邊舉行軍演，重點演練艦機協同、奪取制權等科目。（截取自「央視軍事」官方微博）

共軍東部戰區新聞發言人施毅19日宣布此次軍演時，雖未提及日前出訪友邦巴拉圭時，二度過境美國的副總統賴清德，但中共中央台辦同日上午就賴清德「過境竄美」表明嚴正立場，明顯是針對賴清德過境美國而來。