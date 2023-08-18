中止ECFA？ 海協會副會長孫亞夫：沒這回事

海協會副會長孫亞夫17日表示，兩岸政治問題應該透過談判解決，例如軍事互信、台灣參與國際組織等。（記者廖士鋒／攝影）

ECFA是否中止頻頻引發台灣關切，大陸海協會副會長孫亞夫昨日在成都的兩岸關係研討會上被媒體問到大陸未來會不會斷掉ECFA時表示：「這是台灣媒體自己議論的，大陸誰在議論？沒有這回事」。

孫亞夫強調，很多都是台灣媒體炒起來的，有人把「沒有的問題」當個問題來討論。他重申，近日大陸商務部 的政策是跟反傾銷連在一起的。

孫亞夫表示，兩岸幾十年來經濟文化社會交流了這麼久，實際上是「政治問題沒解決」。因為兩岸政治對立，站在台灣的立場認為這是矮化、封殺、威脅台灣，而大陸認為堅持一個中國原則就應該這樣做。

孫亞夫說，「這時候怎麼辦？就應該談判，你說矮化了台灣的政治地位，我們來談談台灣政治地位是什麼？你說我是威脅台灣，我們就談一個軍事安全互信機制」。

國台辦副主任潘賢掌昨致詞表示，決定兩岸關係走向的關鍵因素是「祖國大陸的發展進步」，無論何黨何派在台灣掌權，都無法改變兩岸關係向前發展的總體趨勢和祖國統一歷史大勢。

孫亞夫表示，戰爭與和平不是簡單的問題，不是輕易就動手了，而是有原則界線，若走進「台灣法理獨立」，就是過了紅線。

孫亞夫強調，即使兩岸關係前途多舛，中國大陸也不會輕易放棄和平統一政策，也就是不放棄交流合作，但同時也絕不承諾放棄使用武力。