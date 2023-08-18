金寶集團董座許勝雄：ECFA早收清單 特定產品恐調整

金仁寶集團董事長許勝雄。（本報資料照片）

中國大陸商務部 宣布對台灣聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅，聚碳酸酯是ECFA早收清單的項目之一，引發外界憂心ECFA生變。金寶集團董事長許勝雄昨日表示，ECFA不是說廢就廢，要重新建立會更困難，惟特殊產品可能會被調整或者出現變化。

此外，大陸金融危機持續嚴重，三三會理事長林伯豐昨日表示，我們不應該看衰，因為大陸的效率和台灣不一樣。

本報系經濟日報報導，三三會昨日舉行8月份例會，邀請立法院長游錫堃以「國際新局下台灣的機會與挑戰」為題發表專題演講，林伯豐致詞表示，台灣站在印太戰略核心地位，不僅要重視自己的安全也要自立自強，但不必去挑釁，也不避過分依賴他國，只要能夠掌握住局勢方向，持續發揮正面力量，一定可以為世界做出貢獻。

針對近期大陸恆大、碧桂園 、中植資產管理引發的金融危機，林伯豐指出，大陸對政策的持續性及強制要求的效率應會克服，大陸GDP仍會正成長，台商過去利用大陸發展外銷，現在已有部分轉移到東南亞 ，另一部份是強化內需發展。

台北中國時報報導，對於ECFA早收清單是否有生變？許勝雄表示，企業還是要遵守所有交易、商場上的貿易規範，像是出貨、品質、檢驗等，未來要更謹慎因應變化。他指出，國際貿易就是雙方的事務，如果符合對方的需求，市場就會出現；若不符合對方的需求，就會消失。