新聞評論／向心案 打臉台灣的司法人權

向心、龔青夫婦被限制出境近四年，如今共諜案查無證據確定不起訴。（本報資料照片）

因遭自稱「中共間諜 」的王立強爆料介入台灣選舉的中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，在台灣歷經被以間諜、洗錢等罪名調查、限制出境近四年，如今共諜案查無證據確定不起訴，洗錢案一審無罪，但仍要等下個月二審宣判，才能確認境管能否解除，對號稱重視人權的蔡政府而言，向心口中的「奇幻司法之旅」，還真是檢驗蔡政府司法改革的一大指標。

共諜案查辦多年找不到證據，如今不起訴處分確定；檢方找不到間諜證據，以向心明知大陸國太集團從事詐騙 ，卻配合讓詐騙的非法資金購買其中國創新、中國趨勢公司股份，將資金移至香港，再轉匯至台灣購買台北市信義區豪宅，製造金流斷點，而以洗錢罪名起訴，並讓法院持續限制兩人出境至今。

當初爆料的王立強後來連澳洲 也認定是個詐欺犯，根據英國媒體的報導，澳洲政府去年底決定拒絕他的政治庇護申請，澳洲的行政上訴仲裁庭的判決結果更提及，王立強在入境澳洲前就犯下嚴重的罪行。顯示澳洲政府在調查後，對王立強自稱的間諜身分跟爆料內容，持高度懷疑，甚至直指王立強是名「詐騙案逃犯」，並已將他遣返回中國大陸。

兩相對照，台灣司法機關仍把被王立強指控為共諜的內容當作寶，找不到詐欺犯爆料的證據、辦不成共諜，還甩鍋說是澳洲不願提供證據資料，原本說得英勇的派人前往澳洲接觸，該不該算是假訊息呢？

當時轟轟烈烈、大談中共如何介入台灣大選、強力查辦的共諜案，四年後才確定沒有證據，但當事人被強制留在台灣；檢方後來指控向心夫婦為了洗錢而來台置產，提出的證據在一審卻逐一被法官發現無法採信，這樣的起訴品質，跟近年來檢調追訴國安共諜案件的情況相當類似，也難怪國安案件判無罪、獲輕判的比例高。

當今政府高層老愛高舉人權大旗，號稱是人權律師者如今遍布政府各機關，官員更總把台灣對人權的保障掛在嘴上，甚至反控對岸對人身自由的恣意限制、對人權的侵害，但若從向心的例子看，這樣的司法人權經得起檢驗嗎？台灣的司法標準，是否因特定人物就會出現歧異呢？