我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

滯台4年 向心夫妻共諜案不起訴確定 洗錢罪仍在審

記者蔣永佑、王宏舜／台北18日電
向心夫婦因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台灣高等檢察署17日駁回北檢再議，不起訴確定。（本報資料照片）
向心夫婦因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台灣高等檢察署17日駁回北檢再議，不起訴確定。（本報資料照片）

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署昨駁回北檢再議，不起訴確定，夫妻擺脫滯台四年的共諜汙名。

但向心夫妻另被控洗錢，仍在台灣高等檢察署審理，定9月6日宣判，因兩人被裁定限制出境出海至9月23日，若屆時無罪確定，高院可能裁定撤銷境管處分。

洗錢部分因夫妻倆一審無罪，若二審也無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決有適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則檢方也不得上訴。

法界人士表示，即便高檢署駁回北檢再議確定，也不影響法院的限制出境出海裁定，況且有罪無罪都不能事先妄言，法院不會因高檢署駁回再議而特地先撤銷限制出境出海處分。因限制出境出海處分期限至9月23日，假設向心夫婦二審也無罪，高院合議庭可能會令下裁定撤銷原本的限制處分。

向心夫妻被控洗錢案於7月12日辯論終結，當時向心表示已滯留台灣四年了，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。龔青也在最後陳述時表示，她當了30多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，希望能早日結束司法鬧劇。但審判長嚴正表示，要當事人注意情緒性的言語，法院是看證據辦案，勿動輒使用「司法鬧劇」來形容。

2020總統大選前，王立強在澳洲接受媒體專訪，自稱是共諜，更爆料稱向心夫婦，以「陸海空」戰介入台灣總統選舉，他則是向心情報網的下線；當時正在台灣處理房地產的向心夫妻，在桃園機場被攔下，檢方隨即以他們涉嫌國安法發展組織罪為由限制出境。

當時綠營政治人物無不拿王立強的專訪內容大作為文章，當時正忙著競選連任的蔡英文總統不但親上火線表示，此事件是攸關國安的重要事情，調查單位、執法單位已經在做必要的調查。

總統府也回應稱，政府部門高度重視本案，也稱中國干涉、介入台灣選舉不是新聞。親綠媒體更煞有其事報導，國安部門證實，已派員前往澳洲進行適時且必要的合作、甚至指準備接觸王立強。

蔡英文總統競選連任辦公室還開記者會，痛批國共勢力聯手合作介入大選，質疑國民黨總統候選人韓國瑜對此事是否知情，要求國民黨說清楚。

澳洲 高院 國民黨

上一則

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大

下一則

中止ECFA？ 海協會副會長孫亞夫：沒這回事

延伸閱讀

向心夫妻甩共諜陰霾、洗錢罪仍在審 想結束「奇幻司法之旅」再等等

向心夫妻甩共諜陰霾、洗錢罪仍在審 想結束「奇幻司法之旅」再等等
遭控共諜1363天 向心、龔青夫婦涉國安法 台高檢不起訴確定

遭控共諜1363天 向心、龔青夫婦涉國安法 台高檢不起訴確定
共諜案再抓到1人 少校涉嫌交付軍機 收押禁見

共諜案再抓到1人 少校涉嫌交付軍機 收押禁見
10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約7.4億美元

10外國人疑涉洗錢在新加坡被捕 涉案金額約7.4億美元

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下