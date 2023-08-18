滯台4年 向心夫妻共諜案不起訴確定 洗錢罪仍在審

向心夫婦因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台灣高等檢察署17日駁回北檢再議，不起訴確定。（本報資料照片）

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署昨駁回北檢再議，不起訴確定，夫妻擺脫滯台四年的共諜汙名。

但向心夫妻另被控洗錢，仍在台灣高等檢察署審理，定9月6日宣判，因兩人被裁定限制出境出海至9月23日，若屆時無罪確定，高院 可能裁定撤銷境管處分。

洗錢部分因夫妻倆一審無罪，若二審也無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決有適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則檢方也不得上訴。

法界人士表示，即便高檢署駁回北檢再議確定，也不影響法院的限制出境出海裁定，況且有罪無罪都不能事先妄言，法院不會因高檢署駁回再議而特地先撤銷限制出境出海處分。因限制出境出海處分期限至9月23日，假設向心夫婦二審也無罪，高院合議庭可能會令下裁定撤銷原本的限制處分。

向心夫妻被控洗錢案於7月12日辯論終結，當時向心表示已滯留台灣四年了，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。龔青也在最後陳述時表示，她當了30多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，希望能早日結束司法鬧劇。但審判長嚴正表示，要當事人注意情緒性的言語，法院是看證據辦案，勿動輒使用「司法鬧劇」來形容。

2020總統大選前，王立強在澳洲 接受媒體專訪，自稱是共諜，更爆料稱向心夫婦，以「陸海空」戰介入台灣總統選舉，他則是向心情報網的下線；當時正在台灣處理房地產的向心夫妻，在桃園機場被攔下，檢方隨即以他們涉嫌國安法發展組織罪為由限制出境。

當時綠營政治人物無不拿王立強的專訪內容大作為文章，當時正忙著競選連任的蔡英文總統不但親上火線表示，此事件是攸關國安的重要事情，調查單位、執法單位已經在做必要的調查。

總統府也回應稱，政府部門高度重視本案，也稱中國干涉、介入台灣選舉不是新聞。親綠媒體更煞有其事報導，國安部門證實，已派員前往澳洲進行適時且必要的合作、甚至指準備接觸王立強。

蔡英文總統競選連任辦公室還開記者會，痛批國共勢力聯手合作介入大選，質疑國民黨 總統候選人韓國瑜對此事是否知情，要求國民黨說清楚。