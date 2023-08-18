我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

陸對台貿易壁壘調查再擴大 市場憂是否影響ECFA優惠

記者陳政錄、廖士鋒、余弦妙／台北18日電
中國大陸宣布對台貿易壁壘調查再擴大，市場憂是否會影響ECFA給予台灣產品相關稅收優惠。（本報資料照片）
中國大陸宣布對台貿易壁壘調查再擴大，市場憂是否會影響ECFA給予台灣產品相關稅收優惠。（本報資料照片）

繼中國大陸商務部日前對台灣生產的聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅後，商務部17日表示，台灣地區對大陸貿易限制措施項目調查已從立案時的2455項，增加至2509項。

市場推測，增加的品項，是否就是大陸對台認定聚碳酸酯反傾銷相關的電子化工品項？台經貿官員表示，貿易壁壘調查是WTO機制下的行為，並非出來喊話就可以。台灣下一步會如何因應？官員表示，台方也只能回歸到原本的WTO機制下去處理及回應。

至於是否會終止或部分終止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠，陸方表示將結合貿易壁壘調查情況「採取相應的措施」。台官員則表示，這本來就是兩回事，貿易壁壘調查是WTO機制，而ECFA是ECFA，不應該把這兩件事混為一談。

大陸商務部今年4月12日宣布對台灣進行貿易壁壘調查，商務部發言人束珏婷昨日在例行記者會說明最新進展情況。她說，根據陸方初步調查，台灣地區對大陸貿易限制措施，涉嫌違反WTO關於「非歧視原則」、「普遍取消數量限制」原則等規則。

束珏婷表示，大陸在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。同時，台灣地區禁止進口大陸的產品範圍近年來呈擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。

束珏婷指控，受台灣貿易限制措施影響，大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別產品及許多物美價廉農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。

WTO 商務部 歧視

上一則

金寶集團董座許勝雄：ECFA早收清單 特定產品恐調整

下一則

新聞評論／向心案 打臉台灣的司法人權

延伸閱讀

中商務部：已陸續收到企業出口鎵、鍺的許可申請

中商務部：已陸續收到企業出口鎵、鍺的許可申請
中國商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項

中國商務部對台貿易壁壘調查 從2455項增加至2509項
「不符義務」 中徵美鋼鋁報復關稅 WTO裁決違規

「不符義務」 中徵美鋼鋁報復關稅 WTO裁決違規
學者：最機敏武器 最好悶聲幹大事

學者：最機敏武器 最好悶聲幹大事

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下