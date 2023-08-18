陸對台貿易壁壘調查再擴大 市場憂是否影響ECFA優惠

中國大陸宣布對台貿易壁壘調查再擴大，市場憂是否會影響ECFA給予台灣產品相關稅收優惠。（本報資料照片）

繼中國大陸商務部 日前對台灣生產的聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅後，商務部17日表示，台灣地區對大陸貿易限制措施項目調查已從立案時的2455項，增加至2509項。

市場推測，增加的品項，是否就是大陸對台認定聚碳酸酯反傾銷相關的電子化工品項？台經貿官員表示，貿易壁壘調查是WTO 機制下的行為，並非出來喊話就可以。台灣下一步會如何因應？官員表示，台方也只能回歸到原本的WTO機制下去處理及回應。

至於是否會終止或部分終止ECFA項下給予台灣產品相關稅收優惠，陸方表示將結合貿易壁壘調查情況「採取相應的措施」。台官員則表示，這本來就是兩回事，貿易壁壘調查是WTO機制，而ECFA是ECFA，不應該把這兩件事混為一談。

大陸商務部今年4月12日宣布對台灣進行貿易壁壘調查，商務部發言人束珏婷昨日在例行記者會說明最新進展情況。她說，根據陸方初步調查，台灣地區對大陸貿易限制措施，涉嫌違反WTO關於「非歧視 原則」、「普遍取消數量限制」原則等規則。

束珏婷表示，大陸在WTO歷次對台貿易政策審議中均明確表達關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。同時，台灣地區禁止進口大陸的產品範圍近年來呈擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時的2455項調整至目前的2509項。

束珏婷指控，受台灣貿易限制措施影響，大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別產品及許多物美價廉農產品和民生必需品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。