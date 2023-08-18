我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

蔣萬安29日赴上海雙城論壇 主題為「新趨勢、新發展」

記者楊正海／台北18日電
蔣萬安將赴上海參加雙城論壇。（本報資料照片）
蔣萬安將赴上海參加雙城論壇。（本報資料照片）

台北市政府訪團將於8月29日至31日出訪上海參加「2023雙城論壇」，論壇主題是「新趨勢、新發展」。經台北市與上海市多次協商確認後，雙方同意舉辦「2023雙城論壇」。隨著疫情趨緩，兩市決定今年論壇恢復為實體會議，並將在上海市舉辦。台北市政府將由蔣萬安市長率團赴上海市參加論壇，並進行市政交流參訪。

雙城論壇行程草案。（圖：北市府提供）
雙城論壇行程草案。（圖：北市府提供）

今年論壇主題訂為「新趨勢、新發展」，由台北市政府資訊局以「技術開源、共益城市」及上海市經濟和信息化委員會以「智慧城市、數字經濟」為主軸，分別進行一場主題演講。此外，雙方也規畫在減碳永續、會展產業及羽球運動等三領域，由兩市業務主管局處代表簽署合作備忘錄(MOU)。今年也將恢復舉辦分論壇，由環保局、衛生局及產發局，針對「低碳永續」、「智慧醫療」、「數位經濟」等三項議程，邀請兩市產官學界代表共同參與討論。

北市府表示，雙城論壇自2010年至今已連續舉辦13次，台北與上海透過這個平台在城市治理、文化藝術、觀光旅遊、醫療衛生、體育教育、經貿產業等領域進行交流，相互觀摩學習，分享彼此發展經驗。過去三年因疫情而減少了雙方在各領域實體交流機會，期盼藉由本次論壇的舉辦，維繫兩市良好互動，促使未來兩市在更多領域展開交流。

疫情 減碳 觀光

上一則

群創處長自爆劈腿 傳元配PO的文 小三老公找黑道處理

下一則

出訪巴拉圭返台 賴清德：盼邦誼更上層樓

延伸閱讀

有這淵源？麻生太郎幼時見過蔣介石 樂會曾孫蔣萬安

有這淵源？麻生太郎幼時見過蔣介石 樂會曾孫蔣萬安
蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭

蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭
台北上海「雙城論壇」29日上海登場 蔣萬安將親自出席

台北上海「雙城論壇」29日上海登場 蔣萬安將親自出席
北流1.9億爭議款 蔣萬安拍板墊付

北流1.9億爭議款 蔣萬安拍板墊付

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下