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向心夫妻甩共諜陰霾、洗錢罪仍在審 想結束「奇幻司法之旅」再等等

記者蔣永佑、王宏舜／台北即時報導
向心、龔青夫婦被控洗錢，台灣高等法院定9月6日宣判，因兩人被裁定出境出海至9月23日，若屆時無罪確定，高院可能裁定撤銷境管處分。（聯合報系資料照片）
向心、龔青夫婦被控洗錢，台灣高等法院定9月6日宣判，因兩人被裁定出境出海至9月23日，若屆時無罪確定，高院可能裁定撤銷境管處分。（聯合報系資料照片）

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，台北地檢署兩度不起訴，台灣高等檢察署今駁回北檢再議，不起訴確定，夫妻擺脫滯台四年的共諜汙名。但向心夫妻另被控洗錢，仍在台灣高等檢察署審理，定9月6日宣判，因兩人被裁定出境出海至9月23日，若屆時無罪確定，高院可能裁定撤銷境管處分。

洗錢部分因夫妻倆一審無罪，若二審也無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決有適用法令牴觸憲法、違背司法院解釋或判例，否則檢方也不得上訴。

法界人士表示，即便高檢署駁回北檢再議確定，也不影響法院的限制出境出海裁定，況且有罪無罪都不能事先妄言，法院不會因高檢署駁回再議而特地先撤銷限制出境出海處分。因限制出境出海處分期限至9月23日，假設向心夫婦二審也無罪，高院合議庭可能會令下裁定撤銷原本的限制處分。

向心夫妻被控洗錢案於7月12日辯論終結，當時向心表示已滯留台灣四年了，是「奇幻的司法之旅」，批評檢方的指控沒證據，辦不成共諜案又生出洗錢案，充滿「不可思議」。龔青也在最後陳述時表示，她當了三十多年的家庭主婦，卻失去了回家的權利，世界上竟然有這麼荒唐的事情，希望能早日結束司法鬧劇。

但審判長嚴正表示，要當事人注意情緒性的言語，法院是看證據辦案，勿動輒使用「司法鬧劇」來形容。

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