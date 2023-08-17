遭控共諜1363天 向心、龔青夫婦涉國安法 台高檢不起訴確定

中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉犯國安法發展共諜組織部分，台高檢已駁回北檢再議，全案不起訴確定。（記者王宏舜／攝影）

中國創新投資 公司主席向心、龔青夫婦，因王立強共諜案被依涉犯國安法遭檢方偵辦，歷經台北地檢署兩度不起訴，台高檢經自為偵查，今駁回北檢再議，全案不起訴確定。向心、龔青2人被檢調偵辦長達1363天，終於洗刷遭誣陷「共諜」之名。

全案被告除向心、龔青外，香港 鳳凰新聞社台灣分社社長蘇錦龍也同樣獲不起訴確定；同樣涉案的臉書社團「2020韓國瑜總統後援會」經營者王強華，則因死亡獲檢方簽結。

2020總統大選前，王立強向澳洲 媒體自爆共諜分身，還說自己向心情報網的下線，檢調因此在桃園機場將向心夫婦攔下，不准其離境，並以涉犯國安法發展組織罪為由限制兩人出境。

北檢偵查期間，曾向澳洲提出司法互助未果，也查無向心夫婦其餘事證，2021年11月12日將向心夫婦等6人處分不起訴。全案經台高檢再議，蘇劍鋒、林旭2名租客不起訴確定，將向心、龔青、蘇錦龍、王強華4人部分發回續查，北檢仍於今年5月10日二度不起訴。

但北檢除國安法部分外，另起訴向心夫妻涉嫌洗錢，一審台北地院判決無罪，二審高等法院已定9月6日宣判，2人也因此遭限制出境至今，歷次出庭時均屢屢喊冤，形容近4年滯台期間是「奇幻的司法之旅」。