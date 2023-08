賴清德：以和平為燈塔 民主當指南針 帶著台灣繼續往前

副總統賴清德在舊金山僑宴發表演說。(記者丘采薇/攝影)

副總統賴清德 出訪巴拉圭過境舊金山 ,今晚在僑宴發表演說,主題緊扣矽谷 與科技,國台語並用,且在舞台上走「邊走邊說」的風格。由於台下僑胞反應熱烈,全程不定時歡呼,賴清德也多次問大家「好不好、對不對」,現場氣氛因此更熱烈。賴清德特別引用影集「雙城故事」,強調台灣和舊金山關係緊密。

賴清德說,YouTube創辦人陳士駿講了一句話,說台灣有最棒的工程師、創新家、創投家,台灣可以成為下一個矽谷。其實他認為,台灣的利基除了陳士駿所提之外,其實還有最適合創新發展的一套民主制度及豐沛資金,及完整的科技產業鍊做支撐,大家想一想,有高鐵的串連,台灣整個島已經成為一日生活圈的科技廊帶,所以台灣的確有能力跟灣區的矽谷相互呼應,「我們一起努力,將台灣打造成亞洲的矽谷,大家說好不好?」

賴清德也說,今天來也很高興,看到僑界各位領袖,看到第二代、還有第三代更年輕,不知道大家最近有沒有看一部影集「雙城故事」,這部影集描述一個住在台北大稻埕及一個住在舊金山的人,兩人跨越1萬0382公里去追求夢想,追求新的人生,所以他也非常希望,僑二代、僑三代有機會應該多回台灣,去體驗不同的生活方式,不同的文化,和更熱情的太陽,更活潑有利的民主,大家說好不好?

賴清德說,他看這部影集,看到了台北大稻埕跟舊金山的距離遙遠,但其實他也看到了這兩個城市關係那麼緊密,也讓他想到,台灣不管是在順境或逆境,過去幾十年來,一直都跟民主社會緊密站在一起,台灣從來不孤單。

賴清德最後提到矽谷的一個願景,讓世界更美好,「make the world the better place」,他說,其實台灣也可以在民主、和平、繁榮的願景上,讓世界更美好。「我向大家承諾,未來我會竭盡所能,以和平作為燈塔,用民主當指南針,帶著台灣繼續往前進,大家說好不好?」

賴清德說,他也敬請大家繼續努力,繼續往前看,繼續往前走,走進國際社會,迎向未來,大家有志一同,讓台灣成為民主世界的MVP(最有價值球員)。