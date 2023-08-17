賴清德：以和平為燈塔 民主當指南針 帶著台灣繼續往前

副總統賴清德在舊金山僑宴發表演說。（記者丘采薇／攝影）

副總統賴清德 出訪巴拉圭過境舊金山 ，今晚在僑宴發表演說，主題緊扣矽谷 與科技，國台語並用，且在舞台上走「邊走邊說」的風格。由於台下僑胞反應熱烈，全程不定時歡呼，賴清德也多次問大家「好不好、對不對」，現場氣氛因此更熱烈。賴清德特別引用影集「雙城故事」，強調台灣和舊金山關係緊密。

賴清德說，YouTube創辦人陳士駿講了一句話，說台灣有最棒的工程師、創新家、創投家，台灣可以成為下一個矽谷。其實他認為，台灣的利基除了陳士駿所提之外，其實還有最適合創新發展的一套民主制度及豐沛資金，及完整的科技產業鍊做支撐，大家想一想，有高鐵的串連，台灣整個島已經成為一日生活圈的科技廊帶，所以台灣的確有能力跟灣區的矽谷相互呼應，「我們一起努力，將台灣打造成亞洲的矽谷，大家說好不好？」

賴清德也說，今天來也很高興，看到僑界各位領袖，看到第二代、還有第三代更年輕，不知道大家最近有沒有看一部影集「雙城故事」，這部影集描述一個住在台北大稻埕及一個住在舊金山的人，兩人跨越1萬0382公里去追求夢想，追求新的人生，所以他也非常希望，僑二代、僑三代有機會應該多回台灣，去體驗不同的生活方式，不同的文化，和更熱情的太陽，更活潑有利的民主，大家說好不好？

賴清德說，他看這部影集，看到了台北大稻埕跟舊金山的距離遙遠，但其實他也看到了這兩個城市關係那麼緊密，也讓他想到，台灣不管是在順境或逆境，過去幾十年來，一直都跟民主社會緊密站在一起，台灣從來不孤單。

賴清德最後提到矽谷的一個願景，讓世界更美好，「make the world the better place」，他說，其實台灣也可以在民主、和平、繁榮的願景上，讓世界更美好。「我向大家承諾，未來我會竭盡所能，以和平作為燈塔，用民主當指南針，帶著台灣繼續往前進，大家說好不好？」

賴清德說，他也敬請大家繼續努力，繼續往前看，繼續往前走，走進國際社會，迎向未來，大家有志一同，讓台灣成為民主世界的MVP（最有價值球員）。