學者：最機敏武器 最好悶聲幹大事

蔡英文總統2021年11月曾赴花蓮視導，在飛彈發射車前聽取解說。(圖：總統府提供)

國軍雄2E（雄昇）飛彈的身影首度曝光，學者認為，台灣研發可以攻擊大陸的反制性武器，固然不足以改變台海軍事態勢，但對於增加軍事上嚇阻力，的確具備一定效果；然而，這些裝備敏感度極高，相關訊息的曝光，或許有助民心士氣或政府聲望，但對國防安全係數的影響未必是正面，尤其可能影響到台灣關鍵技術與硬體的引進，不可不慎。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，軍事上本就是攻守一體，外購或自製武器基本上屬「盾」成分較大，若國軍在防禦之餘也能擁有「矛」，儘管兩岸量體懸殊、台方數量與性能仍不足改變台海軍事態勢，甚至未必能改變如果開戰的結果，但對增加軍事上的嚇阻能力，絕對是正面之舉。

從俄烏戰爭等例子可看出，戰爭具備極高度的消耗性，任何裝備都需要累積一定數量才能發揮足夠效用。但台方反制打擊武器的研發與量產部署，是否應該對外曝光、甚至展示？黃介正表達憂心。

「最好方式還是可做不可說，『悶聲幹大事』，否則可能弊大於利。」黃介正指出，如果研製的成果尚未成熟，真正實力不及對外的宣傳，如此言過其實，對於國防安全係數並非正面效果；尤其台灣政治情境非常特殊，華府 對台方研製攻擊中國大陸的武器，至少公開層面不會支持，因為反擴散、技術管制仍是美方一貫主張，甚至對台灣政府當局也未必足夠信任。

黃介正認為，一旦台灣攻擊性武器成熱門話題，對研發或製造這些武器所需的關鍵性技術或零附件，取得難度都會變高。另外，各方面資訊曝光多了，外界也就可以推測其性能，甚至回追某些關鍵零件來源，這對於台方後續的量產與研發，同樣也是利空消息。

臉書 專頁「軍情與航空」主編施孝瑋也認為，台方最機敏武器曝光，對政府標榜重視國防的形象有加分效果，陸方早知台方巡弋飛彈已服役且持續研發改良，應不致衝擊兩岸關係，但可能影響美方對台灣保密能力的觀感。

他說，在美中對抗態勢下，華府不會希望台灣惹事，代表執政黨參選下屆總統的賴清德 副總統近日一再標榜絕對不會成為麻煩製造者，如今攻陸飛彈這種高度敏感裝備的演訓訊息如此「公開透明」，恐強化美方對台灣政軍界保密能力的憂心，進而影響美方提供台方更多新式裝備或技術意願。