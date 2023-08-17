陸客團卡住 蔡政府為面子困死觀光業

陸客團未開放，台北松山藝文園區內只有國內遊客及少數外國人，旅遊商機景氣仍未回春。(記者林俊良／攝影)

中國大陸公布包括美日韓在內的78個國家名單，開放大陸公民可組團出遊，台灣卻不在其列。與中國貿易戰正打得火熱的美國，隨即宣布將倍增兩國現有往來航班，美商務部長雷蒙多 更稱「我們期待再次歡迎陸客團」。當各國準備大賺陸客財時，唯獨台灣因蔡政府堅持兩岸「雙向同步」開放被排除，業者只能在一旁興嘆。蔡政府只為滿足自己虛幻的面子，對人民生計可有一絲顧惜？

2008年馬政府上台後，開放陸客團訪台，為台灣創造了空前的觀光 榮景。2015年赴台旅客突破千萬人次，至疫情 前1年的2019年更達到了1186萬，其中陸客就占了271萬人次。那幾年，台灣每年賺取3、4000億元的觀光外匯，將近3成來自陸客。

陸客大量訪台確帶來若干後遺症，包括低價團削價競爭，降低觀光品質等。最為人詬病的，是陸資透過港資或外資投資台灣的觀光產業，資金最後仍回流陸方的「一條龍」經營模式。然而，觀光產業溢出效應廣泛，雖有部分「一條龍」的壟斷情事，大量的隨機消費仍使各地許多商家受惠。尤其兩岸開放觀光成熟後，隨之而來的大量陸客自由行，不僅消費力更強且雨露均霑，台灣夜市、商家與第一線服務業都直接受益。更重要的是，兩岸人民透過直接接觸，增進了善意與理解。

蔡政府上台後，兩岸關係趨於惡化，各種管制措施出籠。新冠疫情爆發後，台灣加強入境管制，順勢下達台灣旅行社赴陸禁團令，大陸相應採取鎖國措施，兩岸觀光隨即戛然而止。疫情趨緩後，各國解除出入境限制，唯獨過去往來熱絡的兩岸未能恢復開放觀光。這段期間，台灣旅行業不斷呼籲政府加速開放兩岸觀光，卻始終得不到回應，業者從失望到絕望，對政府充滿不滿。

今年5月，北京當局宣布恢復大陸旅行社經營台灣團客赴陸旅遊，當時台灣觀光業者莫不期待政府能解除民眾赴陸旅遊之禁團令。但蔡政府堅持對等原則，要求陸方須同步開放陸客組團赴台旅遊，卻又缺乏對話管道；「雙向同步」的堅持最後形成僵局，既卡住業者，也掐死兩岸交流的機會。

交通部長王國材稱，若僅單向開放團客赴大陸，對台灣旅宿、餐飲業及從事入境的旅行業者不公平。事實上，台灣觀光團赴陸手續比較簡單，陸客團到台灣比較麻煩，需要台灣發的入台證和大陸發的赴台證；因此，要求「雙向同步」開放未必合理。台灣旅行業者即建議，政府先解除台灣團赴陸禁令，也能讓台灣旅行業者及航空公司都有生意可做。台灣4000家旅行社，8成以上都有大陸觀光團的業務，政府不妨先開放這一塊，再透過此一善意釋放推動陸客團赴台的協商，這才是務實之計。

今年1月，觀光局設下今年訪台旅客600萬的目標，其中包含100萬陸客。若不開放陸客團，這張支票必然跳票。蔡政府則自稱，今年至8月觀光客已破300萬，強調就算沒有陸客也能達陣。然而，日本在今年5月觀光即已恢復疫情前水準，台灣即使達標也僅達疫情前一半的水準，這也好意思拿來說嘴？

儘管大陸目前經濟欠佳，但面對疫後復甦及中國中產階級已超過1億人，世界各國均不敢小覷陸客商機。在陸方開放旅遊後，許多國家紛紛針對陸客推出促銷活動，泰國政府更立即宣布縮短簽證審批時間，就連美澳都張開雙臂歡迎陸客造訪。唯有意識形態掛帥的蔡政府，為了自己虛假的面子，置人民生計於不顧。