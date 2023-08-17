台版「戰斧飛彈」 雄昇攻陸巡弋飛彈首曝光

國軍16日清晨近5時在屏東九鵬基地，成功射擊1枚代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。這是此型飛彈服役戰備十餘年來首度曝光，飛彈中後段可看出彈翼。(記者劉學聖／攝影)

國軍昨天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊1枚代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。彈體主段飛行1個多小時，達成預期驗測目標，這是雄2E型攻陸飛彈服役戰備10餘年來，首度曝光。

空軍防空暨飛彈指揮部目前具備長程攻陸性能、長期部署執行戰備的特種飛彈，包括雄昇、擎昇（舊稱雲峰）兩型攻陸飛彈；雄昇為次音速巡弋飛彈，擎昇為高空巡航飛彈。現階段「強化海空戰力特别預算 」正在生產的是增程型雄昇，代號「雄隼」。一般認為，雄隼飛彈能將台灣「壓制武器」所屬巡弋飛彈射程從700公里提升到1000公里左右。

空軍不評論昨天被拍到的這枚升空攻陸飛彈之精確型式，而軍方目前因保密之故，將已部署的雄昇與雄隼等飛彈，對外都一律稱「雄昇」。

空軍昨天清晨4時許，在拂曉前的黑暗中，發射這枚「雄昇飛彈」，地面可目視其火箭加力器脫落，這是國軍近20年部署雄2E型攻陸飛彈以來，發射情狀首度曝光。

據了解，彈體隨後順利啟動渦輪扇引擎展開巡航，順利飛行了一個多小時，但外界在黑暗中僅能目視使用固體燃料帶著尾焰的加力段落入海中；使用油料的主彈體點燃後破空而去影像，因只有少量氣體溢散，地面目視並不清楚，但為本報清楚攝獲。

雄昇飛彈設計基本上就是台版的「戰斧飛彈」，需要以加力段自機動式陸基發射架升空，當彈體升空並被推動到一定速度後，負責長程巡航的「鯤鵬」渦輪扇引擎才會啟動，彈體並展開滑翔翼。