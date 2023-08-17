我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／天氣酷熱 皮膚科醫生：應這樣選防曬霜

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 音檔曝光

台版「戰斧飛彈」 雄昇攻陸巡弋飛彈首曝光

記者洪哲政、劉學聖／屏東17日電
國軍16日清晨近5時在屏東九鵬基地，成功射擊1枚代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。這是此型飛彈服役戰備十餘年來首度曝光，飛彈中後段可看出彈翼。(記者劉學聖／攝影)
國軍16日清晨近5時在屏東九鵬基地，成功射擊1枚代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。這是此型飛彈服役戰備十餘年來首度曝光，飛彈中後段可看出彈翼。(記者劉學聖／攝影)

國軍昨天在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考，成功射擊1枚代號「雄昇」（雄2E）型的次音速攻陸巡弋飛彈。彈體主段飛行1個多小時，達成預期驗測目標，這是雄2E型攻陸飛彈服役戰備10餘年來，首度曝光。

空軍防空暨飛彈指揮部目前具備長程攻陸性能、長期部署執行戰備的特種飛彈，包括雄昇、擎昇（舊稱雲峰）兩型攻陸飛彈；雄昇為次音速巡弋飛彈，擎昇為高空巡航飛彈。現階段「強化海空戰力特别預算」正在生產的是增程型雄昇，代號「雄隼」。一般認為，雄隼飛彈能將台灣「壓制武器」所屬巡弋飛彈射程從700公里提升到1000公里左右。

空軍不評論昨天被拍到的這枚升空攻陸飛彈之精確型式，而軍方目前因保密之故，將已部署的雄昇與雄隼等飛彈，對外都一律稱「雄昇」。

空軍昨天清晨4時許，在拂曉前的黑暗中，發射這枚「雄昇飛彈」，地面可目視其火箭加力器脫落，這是國軍近20年部署雄2E型攻陸飛彈以來，發射情狀首度曝光。

據了解，彈體隨後順利啟動渦輪扇引擎展開巡航，順利飛行了一個多小時，但外界在黑暗中僅能目視使用固體燃料帶著尾焰的加力段落入海中；使用油料的主彈體點燃後破空而去影像，因只有少量氣體溢散，地面目視並不清楚，但為本報清楚攝獲。

雄昇飛彈設計基本上就是台版的「戰斧飛彈」，需要以加力段自機動式陸基發射架升空，當彈體升空並被推動到一定速度後，負責長程巡航的「鯤鵬」渦輪扇引擎才會啟動，彈體並展開滑翔翼。

空軍昨天持續在屏東九鵬基地實施精準彈藥射擊測考。昨清晨有靶機升空，並放出阻力傘掉落海面，目視可及在九鵬凌空的IDF戰機並未及時發射飛彈，現場並有F-16戰機在周邊警戒。但據了解，靶機是被飛彈命中後掉落海面。

雄昇威力與操作隱憂 製表／政治中心
雄昇威力與操作隱憂 製表／政治中心

預算

上一則

21歲AV女優考上台大 曾是資優生 拍A片是興趣

下一則

最新民調 侯友宜21.9%超車柯文哲21.7% 賴清德35.7％

延伸閱讀

「可攻擊中國」飛彈曝光 學者：對台方國防未必正面

「可攻擊中國」飛彈曝光 學者：對台方國防未必正面
光復節演說 尹錫悅熱擁日本「從敵人變伙伴」

光復節演說 尹錫悅熱擁日本「從敵人變伙伴」
九鵬愛國者二型飛彈提前爆炸 軍方追因究責

九鵬愛國者二型飛彈提前爆炸 軍方追因究責
距離波蘭邊境不足百里 烏國西北部盧茨克遭空襲至少3死

距離波蘭邊境不足百里 烏國西北部盧茨克遭空襲至少3死

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59

超人氣

更多 >
3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命
被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了

被BTS柾國稱讚的台灣女生是誰？身分起底太狂了
洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」