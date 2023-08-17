撕「美國人阿公」標籤 賴清德：長子自己決定回台

副總統賴清德（左二）出訪巴拉圭，與隨團媒體茶敘，總統府秘書長林佳龍（左）、副秘書長黃重諺（左三）陪同出席。（圖：總統府提供）

副總統賴清德 出訪巴拉圭行程結束，15日與隨行媒體茶敘，再度被問及，長子已在美國生子，若未返台報效國家，是否會令賴被冠上「美國人的阿公」稱號？賴答覆，長子會回台，「這是他自己的決定」。被問到中共對他過境美國仍有文攻武嚇，他表示，美國政府也公開講了，總統、副總統過境行之有年，中國不必把過境作為文攻武嚇的藉口，這是很自然的事情。

本報系聯合報報導，媒體聚焦2024總統大選。被問到駐美代表蕭美琴是不是理想的副手人選？賴清德說，他這次擔任蔡英文總統特使到巴拉圭，任務清楚，沒有為了選舉，自然跟蕭美琴就沒有談到選舉的事情。不過他一開始回答時，一度笑到講不下去，且時間長達十秒，也形成特別的畫面。

媒體追問，蕭美琴擔任副手對青年這一塊有加分嗎？賴清德沒有回答。茶敘結束後，媒體私下問賴為何談到蕭就一直笑？賴清德說，因為這問題他已回答三次了。

台北中國時報報導，賴清德的長子夫婦於2020年3月底在美誕下男嬰，賴8月初與青年座談時，主動表示，兩個兒子赴美讀書，學成之後都會回到台灣，小兒子已經回來了，大兒子之後也會。外界認為，賴急於撕下「美國人阿公」標籤。

賴清德表示，兒子要回台，是兒子自己的決定，但也流露為人父的心情，坦言「有時適合發展就不必勉強」。賴說，希望不僅兒子，台灣的年輕人到美國學習、成長、打拚，「有時候適合在那個國家發展，就不必勉強」，但仍期待年輕人可以回到台灣為國家打拚。

報導指出，民進黨 過去常以國籍檢驗國民黨政治人物「愛不愛台灣」，追究祖孫三代是否有美國籍或綠卡，民進黨以此攻擊馬英九 、宋楚瑜。國民黨團總召曾銘宗表示，賴清德其子在美國念書、就業、生子，依照美國法律，賴已有「美國孫子」，賴清德尊重其子意願，他對此說法予以尊重，但過去民進黨攻擊馬英九子女國籍問題，是否該為雙重標準而道歉？

馬英九基金會執行長蕭旭岑認為，賴清德尊重其子決定，對此表達肯定與支持，政治不應該波及家人，只是希望民進黨不要雙重標準。