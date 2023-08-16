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中若犯台 路透民調：半數美國國民 支持軍援台灣

記者張聲肇／即時報導
路透(Reuters)最新民調發現，中國若對台動武，半數美國人支持軍援台灣，42%反對派兵防衛台灣，20%沒意見。（本報資料照片）
路透(Reuters)最新民調發現，中國若對台動武，半數美國人支持軍援台灣，42%反對派兵防衛台灣，20%沒意見。（本報資料照片）

路透(Reuters)最新民調發現，中國若對台動武，半數美國人支持軍援台灣，42%反對派兵防衛台灣，20%沒意見。

根據路透和艾普索斯(Ipsos)民調公司對全國1005名成年人意見調查，75%美國選民對中國持負面看法，對習近平沒好感的多達84%。約65%受調民眾認為，中國政府試圖影響美國選舉。

這項在這個月14至15日回覆意見調查，民主黨人有443名，共和黨人346名，調查的可信度與精確度，誤差率約正負四個百分點。

調查發現，加強對中國產品徵收關稅，以及積極準備面對中國的軍事威脅，是美國的主流民意，顯示在兩國關係降至數十年來的低點之際，美國人對中國的全球影響力深感憂慮。

約三分之二美國人說，2024年總統大選，「支持對中國進口品多徵關稅」的候選人較可能獲得他們的選票。

同樣三分之二美國人，約占民主黨人58%和共和黨人81%，認為美國應該更積極些準備應對「來自中國的軍事威脅。」

民調也發現，如果中國對台發動武力攻擊，贊成美國派兵保衛台灣的，只有38%，42%反對，20%不知道。美國總統想軍事介入台海衝突的話，看來「政治後座力」不小。

但是跨黨派不放心中國的主流民意，也是共和黨參選人一個比一個對中國強硬的原因。川普、佛州州長德桑提斯、前駐聯合國大使海理都主張終止與中國永久正常的貿易關係，亦即要對兩國的經濟關係設限。

拜登雖然派內閣高官與中國對口交往，試圖穩定緊張的雙邊關係，競選拉派票時，也不吝拋出「中國經濟有如定時炸彈」、「習近平是獨裁者」等勁暴語言。

路透說，民主自治的台灣，是美中關係的主要火爆點。美國人民會對中共無好感，中共自己脫不了責任。

民調 共和黨 民主黨

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