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變務實、獲認同 獨派：賴清德當選 台獨才有空間

記者蔡晉宇、林縉明、林銘翰、陳熙文／台北16日電
獨派認為，唯有不親中的賴清德選上總統，才有推展台獨工作的空間。(本報資料照片)
獨派認為，唯有不親中的賴清德選上總統，才有推展台獨工作的空間。(本報資料照片)

將代表民進黨角逐明年總統大位的副總統賴清德，他接受外媒專訪提及沒有所謂的獨立路徑，現在的國名憲法上就是中華民國，沒有另外更改國家名字的情況。獨派人士表示，台獨是需要時間進程的志業，能理解賴清德現階段的論述內容；一位綠營本土派人士則說，獨派大老辜寬敏之後，已無台獨基本教義派明顯勢力，深綠對賴的壓力弱化不少。

台灣社社長張葉森表示，台灣要能獨立固然是最終目標，但與世界民主國家走在同一陣線，這是更為重要的實質面，目前台灣已經實際達到這點，現階段國家名稱更改與否，並非是最重要的事情，可以理解賴清德此番論述的用意，因為能務實參與和其他民主國家交流，更有意義。

台教會會長陳俐甫指出，現階段是大選年，最重要是能勝選，避免讓親中勢力的總統參選人當選，賴清德的說法，並未出乎意料，且身邊的獨派團體也多認為，這是務實的表現。

陳俐甫表示，賴清德在競選期間，勢必要能繼承蔡英文總統四年前的817萬票支持者，才能順利當選；若當選後，獨派才會希望賴能在第一任期內，完成諸如修憲等工程，建立真正屬於台灣2300萬人的憲法，擺脫原來的一中憲法。

關於賴清德稱不會更改國名，陳俐甫指出，更改國名是台獨的必要條件，但不是充分條件，台獨是個要分階段的漫長進程，這幾年來獨派確實不滿意蔡英文總統任內諸多作為，但要解決此問題，並非是這次總統大選拉賴清德下馬，相反地，唯有不親中的賴清德選上總統，才有推展台獨工作的空間。

東華大學教授施正鋒表示，蔡英文四年前選戰主打的是「抗中保台」，賴清德現在明顯往中間修正，要搶淺綠的票，意即深綠族群就交給就蔡總統去顧；賴清德愈來愈不台獨的說法，獨派既然能埋單，顯示出的是在許多自詡獨派的觀點裡，「能拉下國民黨就叫做獨派了」，但在真正有理想的獨派看來，賴清德所談論的內容，顯然是不符合深綠價值。

此外，賴清德出訪友邦巴拉圭過境美國紐約，日前與駐美代表蕭美琴前往大都會球場看球合照，引發2024總統選舉「賴蕭配」聯想。親賴立委郭國文昨表示，國人非常期待賴清德能有外交領域表現突出的副手。

不過，民進黨立委王定宇透露，蕭美琴希望能夠把心力放在為台灣拚外交的工作上面，對於擔任副總統是千百個都不願意說出口；賴蕭是否搭檔參選，要尊重賴清德及蕭美琴的意願。

賴清德 蔡英文 民進黨

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