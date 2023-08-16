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賴清德出席巴拉圭總統就職 與美內政部長交流合影

特派記者丘采薇／亞松森市15日電
副總統賴清德（左）出席巴拉圭總統就職典禮，與美國內政部長哈蘭德（右）對談。（圖：特使團提供）
副總統賴清德（左）出席巴拉圭總統就職典禮，與美國內政部長哈蘭德（右）對談。（圖：特使團提供）

副總統賴清德率團出訪巴拉圭，15日上午參加新任總統潘尼亞的就職典禮，包括西班牙、阿根廷、巴西、烏拉圭、玻利維亞等五國元首出席，美國由內政部長哈德蘭出席，日本、南韓、墨西哥等國家也都派代表出席；賴清德是巴拉圭亞洲邦交國中，等級最高的特使。

賴清德坐在「元首區」第二排、前面是西班牙國王菲利普六世。賴上午約8時到達巴國總統府，8時20分由巴方引導入場，進場後與哈蘭德交談數分鐘，隨後哈蘭德要求與賴合照，由台方外交人員幫忙合影。接著，教廷代表也特別走到賴清德身旁，向賴打招呼，短暫交談後，賴才走到他的專屬座位。

潘尼亞致詞時，特別提到賴清德，感謝「William Chingte Lai」到場參加。

賴清德14日到達巴拉圭時，就會晤阿布鐸總統及潘尼亞。賴清德參加僑宴時透露，阿布鐸特別強調，在國際上支持台灣，堅定認為巴拉圭應該跟中華民國維持友好的邦交關係，因為兩國共享民主自由人權價值。

見完阿布鐸，賴清德也到巴拉圭總統官邸與潘尼亞及其內閣成員見面。潘尼亞強調，未來率領的政府一定繼續和民主的中華民國台灣維持邦交，也希望與台灣進一步深化合作關係。

賴清德14日下午與「台巴科技大學」畢業生座談，他表示，他和巴拉圭新總統潘尼亞都認為，兩國要共同合作，協助巴拉圭打造為南美洲的台灣，他也送給學生一個台灣造型的頸枕，強調「台灣可以當你的靠山」。

賴清德 邦交 中華民國

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