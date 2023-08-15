我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

記者張文馨／華盛頓報導
過境紐約的中華民國副總賴清德與台北駐美代表蕭美琴(右)及僑務委員長徐佳青(左)一起向參加13日僑宴的賓客舉杯祝賀。（特約記者許振輝/攝影）
過境紐約的中華民國副總賴清德與台北駐美代表蕭美琴(右)及僑務委員長徐佳青(左)一起向參加13日僑宴的賓客舉杯祝賀。（特約記者許振輝/攝影）

中華民國副總統賴清德過境美國訪問巴拉圭，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）14日表示，賴清德的過境符合美國的「一個中國」政策，北京沒有理由採取任何情勢升級作為，他說，「我們無意使現狀脫軌」。

美國政府向來強調現狀的重要性，拜登政府官員多次重申，美國政策的承諾與目標是維持台海和平穩定，美國持續恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀，美國不支持台灣獨立，美國期待以和平方式解決兩岸分歧。

巴特爾表示，過境不是任何脅迫或挑釁行動的藉口，包含賴清德在內，過去20年來有十多次的副總統過境，均平安順利。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與印太小組主席金映玉（Young Kim）發表聲明，歡迎賴清德過境美國，提到他們今年4月訪台時會晤賴清德。

聲明指出，台灣是印太區域的民主典範，也是美國的重要夥伴，聲明強調，美國與盟友一道，和台灣站在一起，拓展經濟和國防關係，以確保台海和平穩定及自由開放的印太區域。

賴清德 中華民國 國務院

上一則

朱立倫喊「大局為重」 郭台銘：為中華民國大局

下一則

巴拉圭新總統就職 賴清德今出席

延伸閱讀

對習近平看法？賴清德：不想成為敵人、可以做朋友

對習近平看法？賴清德：不想成為敵人、可以做朋友
賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱

賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱
美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範

美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範
賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現