新聞眼／賴清德過境美 陸收回讓利非巧合

大陸商務部公告，自本月15日起，對原產於台灣的聚碳酸酯開徵16.9%至22.4%不等的反傾銷稅。（美聯社）

副總統賴清德 借出訪友邦時過境美國，中國大陸選在此時宣布對台灣進口的聚碳酸酯實施臨時反傾銷措施，一如今年4月蔡英文 總統過境美國後，宣布對台灣2455項商品貿易壁壘調查。兩次宣布的時機點都相當巧合，即便是貿易糾紛，仍與當前的兩岸關係有關。

從4月大陸商務部 對台灣的農產品、五礦化工產品、紡織品等2000多項商品貿易壁壘調查，到這次的聚碳酸酯反傾銷措施，前者針對的是全面探查兩岸貿易的不公平，後者則顯示，大陸逐漸不再讓利台灣。

聚碳酸酯這項被列為早收清單的項目，主要出於大陸讓利。現在大陸要用國際貿易規則來辦事，就是回到正常的經濟市場規則。

從國際貿易立場看，大陸現在跟台灣「公事公辦」，與這些年的兩岸關係緊張息息相關。對不少大陸民眾來說，考慮到當前兩岸關係氛圍，若大陸一味對台讓利，內部也會湧現不滿聲浪。

必須注意的是，大陸對台灣的兩千多項貿易壁壘調查仍在進行中，預估是10月宣布，最遲也將在明年1月上旬結束調查後宣布，屆時正是台灣大選白熱化之時，就算到時候大陸沒有對台大規模的軍演（武嚇），這項貿易調查也算是另一種「文攻」。

但這樣的調查所產生之效果並未可知，如果兩岸關係出現轉寰，雙方能夠坐下來談，凡事好辦。如果兩岸關係依舊敵意螺旋，大陸恐繼續端出反制措施，或收回早收紅利，對台灣產業界也將形成相當壓力。