我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

新聞眼／賴清德過境美 陸收回讓利非巧合

記者 陳言喬
大陸商務部公告，自本月15日起，對原產於台灣的聚碳酸酯開徵16.9%至22.4%不等的反傾銷稅。（美聯社）
大陸商務部公告，自本月15日起，對原產於台灣的聚碳酸酯開徵16.9%至22.4%不等的反傾銷稅。（美聯社）

副總統賴清德借出訪友邦時過境美國，中國大陸選在此時宣布對台灣進口的聚碳酸酯實施臨時反傾銷措施，一如今年4月蔡英文總統過境美國後，宣布對台灣2455項商品貿易壁壘調查。兩次宣布的時機點都相當巧合，即便是貿易糾紛，仍與當前的兩岸關係有關。

從4月大陸商務部對台灣的農產品、五礦化工產品、紡織品等2000多項商品貿易壁壘調查，到這次的聚碳酸酯反傾銷措施，前者針對的是全面探查兩岸貿易的不公平，後者則顯示，大陸逐漸不再讓利台灣。

聚碳酸酯這項被列為早收清單的項目，主要出於大陸讓利。現在大陸要用國際貿易規則來辦事，就是回到正常的經濟市場規則。

從國際貿易立場看，大陸現在跟台灣「公事公辦」，與這些年的兩岸關係緊張息息相關。對不少大陸民眾來說，考慮到當前兩岸關係氛圍，若大陸一味對台讓利，內部也會湧現不滿聲浪。

必須注意的是，大陸對台灣的兩千多項貿易壁壘調查仍在進行中，預估是10月宣布，最遲也將在明年1月上旬結束調查後宣布，屆時正是台灣大選白熱化之時，就算到時候大陸沒有對台大規模的軍演（武嚇），這項貿易調查也算是另一種「文攻」。

但這樣的調查所產生之效果並未可知，如果兩岸關係出現轉寰，雙方能夠坐下來談，凡事好辦。如果兩岸關係依舊敵意螺旋，大陸恐繼續端出反制措施，或收回早收紅利，對台灣產業界也將形成相當壓力。

賴清德 商務部 蔡英文

上一則

朱立倫喊「大局為重」 郭台銘：為中華民國大局

下一則

巴拉圭新總統就職 賴清德今出席

延伸閱讀

對習近平看法？賴清德：不想成為敵人、可以做朋友

對習近平看法？賴清德：不想成為敵人、可以做朋友
賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱

賴清德會晤巴拉圭新總統潘尼亞 見面熱情擁抱
美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範

美挺台眾議員歡迎賴清德 稱讚台灣為民主典範
賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

賴清德過境符合一中政策 美：我們無意使台海現狀脫軌

熱門新聞

3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
陳志強（右）、錢帥君曾交往過三年。(本報系資料照)

洗錢大亨自泰國押解回台 女友名模錢帥君動態受矚

2023-08-10 11:33
程男在自費出版的書中寫下前妻結婚以前已經不是處女身分，遭前妻怒告。記者黃羿馨／攝影

出書爆前妻風流史「非處女」 台83歲退休經理判拘役罰款

2023-08-08 15:59
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
財政部公布7月進出口統計，出口衰退已「連11黑」。圖為高雄港貨櫃港船隻。（本報資料照片）

新聞評論／台進出口亞洲最差 別假裝榮景一片充闊撒錢

2023-08-11 02:27
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？

華女離奇失蹤／失聯夜11秒詭異視頻曝光 在求救？
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現