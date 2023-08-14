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對習近平看法？賴清德：不想成為敵人、可以做朋友

記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德在「彭博新聞」專訪中被問及對中國國家主席習近平看法時表示，不想成為敵人，他們可以做朋友，而且樂見中國和台灣一樣享有民主和自由。(本報資料照片)
賴清德在「彭博新聞」專訪中被問及對中國國家主席習近平看法時表示，不想成為敵人，他們可以做朋友，而且樂見中國和台灣一樣享有民主和自由。(本報資料照片)

「彭博新聞」今天刊登民進黨總統參選人賴清德的專訪，並發布賴清德為下期「彭博商業周刊」封面人物。根據賴清德競選辦公室發布新聞，賴清德在專訪中被問及對中國國家主席習近平看法時表示，不想成為敵人，他們可以做朋友，而且樂見中國和台灣一樣享有民主和自由。

賴清德表示，只要擁有對等與尊嚴，大門永遠敞開，樂意與中國合作，共同促進和平與繁榮；然而，在中國放棄對台灣使用武力之前，必須加強自身的軍事戰力，並且與民主國家並肩同行，以有效嚇阻來自中國的各項威脅，確保印太地區的穩定。中國仍有併吞台灣的意向，除了習近平也許下一任領導人也會如此，他的任務就是要展現保家衛國的決心，以及對區域穩定的責任。

賴清德前陣子曾說，習近平是他最希望共進晚餐的世界領袖，專訪中追問，哪一道台灣料理能帶來和平？賴清德表示，這是一場在大學活動裡面的快問快答，題目是問「喜歡跟國際社會哪一個領袖共進晚餐？」所以他想選擇習近平，因為如果台灣和中國領袖可以坐下來，只要能夠符合對等、尊嚴的目標，相信多多交流、多多合作，一定有助於區域的和平穩定。

賴清德說，至於要吃什麼食物，沒有想到那麼多，因為這是一場活動的快問快答，並沒有想到習近平哪一天真的會來到台灣，或者是哪一天他可能會到中國，「我的答案是想要緩解兩岸關係，增進兩岸的和平發展，就是這樣而已」。

專訪中再問，不如現在就來思考一下，和習近平共用哪一道台灣料理，可以為兩岸帶來和平？賴清德回應，可能談吃什麼食物還太早，因為兩岸目前還有許許多多的問題需要克服才有辦法進行。基本上他在快問快答裡面，是要表達台灣的善意，希望大家能夠坐下來，就眼前的各項挑戰，大家共同面對、共同解決。

賴清德表示，一直認為台灣和中國有共同的敵人，也有共同的目標，因此必須要共同合作才有辦法解決。所謂共同的敵人就是天災、地震、傳染病；共同的目標，就是增進兩岸人民的福祉，而增進兩岸人民的福祉就是最重要的目標。

賴清德 習近平 民進黨

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