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賴清德過境美國 國台辦也稱其為「麻煩製造者」

台灣新聞組／即時報導
賴清德12日晚間抵達過境紐約下榻的飯店時，受到支持者熱烈歡迎。（路透）
賴清德12日晚間抵達過境紐約下榻的飯店時，受到支持者熱烈歡迎。（路透）

中華民國副總統賴清德過境美國，繼中國外交部之後，國台辦也以發言人朱鳳蓮名義發布新聞稿，稱賴清德為「徹頭徹尾的麻煩製造者」。朱鳳蓮並表示，台獨分裂勢力的所作所為，最終只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

賴清德12日啟程出訪友邦巴拉圭，來回都將過境美國。朱鳳蓮13日再度就此表達中國方面，「堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式『竄美』活動，堅決反對賴清德『倚美謀獨』的害台行徑，堅決反對美方以任何形式縱容支持台獨分子及其分裂行徑」。

朱鳳蓮說，「賴清德頑固堅持台獨分裂立場，自詡『務實台獨工作者』，出於騙取選票圖謀，打著過境的幌子，幹著到美賣台、謀取私利的勾當，損害島內民眾利益，破壞台海地區和平穩定，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』」。

朱鳳蓮稱，台獨與台海和平穩定水火不容。台獨分裂勢力的所作所為，與島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意背道而馳，最終只會將台灣推向兵兇戰危的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

中國外交部13日上午也發布新聞稿，指稱賴清德為頑固堅持台獨分裂立場，是「徹頭徹尾的麻煩製造者」，並揚言正密切跟蹤事態發展，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

賴清德 中華民國

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