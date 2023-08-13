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新聞眼／台大選美方畫紅線 賴清德過境打安全牌

記者 丘采薇
副總統賴清德強調，透過這次出訪，將跟世界各國領袖展開自信交流。（記者季相儒／攝影）
副總統賴清德強調，透過這次出訪，將跟世界各國領袖展開自信交流。（記者季相儒／攝影）

副總統賴清德出訪巴拉圭過境美國，第一站將到紐約。賴此行以副總統身分執行公務，在美行程規畫低調，美方也一再重申會依慣例接待。但正值台灣2024大選期間，賴清德的過境安排，牽動其他總統參選人，而賴在美的一舉一動，也勢必讓台灣的在野黨緊盯。

雖然賴清德身兼民進黨總統參選人，但此行主要任務是擔任蔡英文總統特使出訪邦交國，並非為選舉，因此賴此行在美見到的任何人，追求的是符合美方對台灣副總統的接待規格，而非突破。

但相對而言，無論是國民黨總統參選人侯友宜9月訪美，或民眾黨主席柯文哲傳出可能二度訪美，都是以「總統參選人」身分專程到美國，時間也會很長。且既然要造勢，行程安排就不適合簡單低調，對於能見到什麼人、美方接待規格如何，壓力反而會比賴清德更多。

然而，美方已經對台灣選舉畫下「紅線」，一再強調不會介入台灣總統大選，因此美國可以依慣例對賴清德有副總統的規格接待，但卻不會對其他參選人給予超出副總統的禮遇。侯友宜或柯文哲在美國能見到的人，等級要超越賴清德也不容易。理由不在於各參選人的選情，而是美國不會讓自己成為台灣選舉角力的場所。

中華民國總統或副總統過境美國，一向有幾個固定安排，包括私下或公開參訪，另一個重頭戲就是僑宴。公開參訪這幾年多半由國會議員代表邀請，視台美關係成熟度安排；僑宴則各憑本事，端看過境當事人的海外組織實力能夠邀請到多少人。對總統參選人來說，在僑宴展現超人氣，催促鄉親返台投票，才是過境美國的「實質成果」。追求象徵性的突破不如打安全牌，爭取台灣人民支持更重要。

賴清德 侯友宜 柯文哲

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