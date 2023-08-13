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新聞評論／台獨金孫變身記 凸顯台灣民主的限度

聯合報社論
民進黨總統參選人賴清德把這次總統大選比喻成「民主與專制的選擇」，但他的民主紀錄讓人不敢恭維。（本報資料照片）
民進黨總統參選人賴清德把這次總統大選比喻成「民主與專制的選擇」，但他的民主紀錄讓人不敢恭維。（本報資料照片）

副總統賴清德出訪過境美國，行前力駁外界封號，稱台灣只有「政治金童」，沒有「台獨金孫」。賴更對「務實的台獨工作者」逐字釋義：務實是根據兩岸互不隸屬的事實；台獨則指台灣主權不屬於中華人民共和國；工作者的使命就是守護台灣，促進民主和平繁榮。藍營大酸賴清德遇選舉就改變立場，選總統就得失憶症；獨派也痛批他背叛建國理想，愧對民進黨黨綱，把台獨當成政治跳板。但一齣「台獨金孫變身記」，顯然是理性計算與現實考量寫成的劇本。

「台獨金孫」是賴清德四年前挑戰蔡英文總統大位時，獨獲「老綠男」青睞而得的稱號。賴清德不認「台獨金孫」標籤，一要擺脫綠營特權恃寵而驕的形象，二要掃除四年前蔡賴相爭的陰霾。其實近一年來，賴清德已多次提出台獨新解，現在更說文解字，明顯有著向美國釋疑的壓力，與擴大選票基礎的考量。但更值得關切的是，從台獨金孫變身所能看到台灣民主的可能與限度。

事實上，台灣的民主韌性，一直在防止極端政治的突破；主要政黨與候選人為選票極大化，必須從政治光譜兩端往中間靠攏。例如，民進黨從《台獨黨綱》走向《台灣前途決議文》，從「台灣共和國」向「中華民國」靠攏，即使借殼上市或擅搭國名違建，在民主的護欄內，迄今改變不了中華民國的地位。

台獨金孫的脫殼變身，同樣可看作民主的護欄作用。中共固然虎視眈眈，美國也扮演著糾察角色，但台灣絕大多數要求和平、反對戰爭的選民，仍是最重要的裁判。其實去年九合一選舉民進黨挫敗後，賴清德率先丟棄「抗中保台」，改喊「和平保台」，又急切切割黑金、學倫與性騷等弊端。憤怒的民意讓傲慢的權力暫時低頭，台灣的民主終究保留著最後一點糾錯的可能。

然而，民主畢竟有其限度。美國川普主義橫掃憲政支柱，暴露美式民主罩門，幸虧美國民主仍具自我糾錯機制。但川普主義反映的民粹狂瀾也是全球現象，並曾讓民進黨政府無比亢奮。一方面躲在美國背後狐假虎威，挑釁對岸。另一方面，綠營的新威權主義，從行政專斷、箝制言論、干預學術到制衡失能，更令人憂心台灣民主的未來。亞洲周刊曾報導台灣的「民選獨裁」問題，前總統馬英九也形容台灣墮入「不自由的民主」，均屬信而有徵。

蔡政府對民主憲政的傷害已是如此，賴清德讓人更不放心。賴把這次總統大選比喻成「民主與專制的選擇」，但他的民主紀錄讓人不敢恭維。賴任台南市長時，以議長賄選為由長期不進議會，但要怎樣的跋扈才會悍然拒絕民意監督？賴高喊民主改革，並與黑金貪腐畫清界線，但在他掌政市府期間滋長茁壯的綠黑金結構，早已侵蝕著民主根基。賴為立委選戰籌組「民主大聯盟」，已有六人因爭議事件退選；因為聯盟只是政治工具，專擅獨斷的提名，從來不包括民主的價值。

「台獨金孫變身記」已經讓民眾看到，在台灣民主的規訓下，務實的台獨工作者如何從激昂走向務實。台獨金孫想卸下金孫外殼，沖淡台獨印記，雖遭藍營嘲諷、深綠批評，但這是極大化選票的理性抉擇。只不過，民主仍有限度，民眾還是無法看透這般混亂的人設，而台獨的新解是否只是詭辯的修辭？務實的工作者又是否只是政治的表演者？尤其，綠營新威權現象已造成政府失能與民主災難，而失靈的民主攔得住民選獨裁的繼承者嗎？不論他是台獨金孫或政治金童。

賴清德 民進黨 中華民國

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