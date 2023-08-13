兩岸觀光僵持不下 業者籲解除禁團令

疫後邊境解封，台灣不少景點可看到國際觀光客，但百萬陸客目標挑戰仍大 。(記者曾原信／攝影)

中國大陸在疫情 後開放第三批出境旅遊業務，仍未包含台灣，台灣旅遊業者認為，是台方不願釋出善意，兩岸才僵持不下，這樣只是在懲罰業者；他們今年6月向政府陳情無下文，正醞釀向中央抗議爭取開放，業界最近將會商決定。

知情業者透露，今年5月底在台中開「台灣觀光 產業領導人餐會」，各縣市旅行公會、精品業、導遊、遊覽車等指標性公協會主要代表人都到場，對兩岸旅遊遲不開放相當不滿，原本要直接抗議，但後來決議「先陳（情）再抗（爭）」，先向府、院、交通部陳情。

他說，現場擬定三大訴求，包括恢復開放台灣民眾赴大陸團體旅遊與參訪；恢復大陸民眾到台觀光、參訪；恢復到疫情前小三通與平潭船班數。6月7日陳情書已交給交通部觀光局，預計本月底再開會。

行政院長陳建仁前天宣布，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客訪台觀光，引發關注。旅遊業者分析，過去旅外大陸旅客訪台每年約有8萬至10萬人，占整體市場0.8％，整體市場量不大；另有旅外大陸人士表示，若台灣政府遲遲不開放，這些觀光財恐都會流失到日韓。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，希望至少台方能先解除禁團令，再者是大陸跟著開放。

新北旅館公會理事長曾美絹批中央「脫褲子放屁」，目前到台灣的南韓、越南 團客較多但數量有限，日本客很少，國旅數量也開始減少，因民眾都出國了，台灣觀光業很慘，中央的陸客政策根本有問題。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，觀光業在疫情前就有受兩岸政治影響，這三年很辛苦，好不容易撐過去，正希望振興，若有人發動抗爭，各縣市業者都會響應。

交通部觀光局表示，旅居海外大陸人士本就屬於原本規畫的100萬陸客訪台人數額度，對於海外觀光行銷宣傳活動也會觸及大陸人士，後續將增加對其已開放訪台的訊息露出。目前外國旅客來台踴躍，年底600萬人次目標有信心達成。