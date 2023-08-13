賴清德抵美 中國駐紐約總領館：媚美賣台、注定失敗

賴清德向僑胞揮手致意。（記者張心／攝影）

中華民國 副總統賴清德 12日晚8時49分過境紐約，中國外交部13日隨即發布新聞稿向美國表達強烈不滿，並批評賴清德是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，駐紐約總領館也刊文稱「媚美賣台，注定失敗」。

根據中國駐紐約總領館官網13日以發言人名義發布新聞稿稱，賴「過境」美國，目的是為參選台灣地區領導人造勢，拉美國為「台獨」言行站台。美方明知如此，仍執意允許賴「過境」，就是對「台獨」分裂勢力的縱容。

新聞稿指出，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。拜登 總統多次承諾，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國。但美方在行動上卻不斷虛化掏空一個中國原則，「切香腸」、越紅線、搞突破。美方在台灣問題上一再食言背信，讓人不禁對美方恪守領導人承諾、穩定和改善中美關係的誠意打上問號。

新聞稿並重申，「台獨」分子為謀求一己私利，不惜犧牲民族大義和民眾利益，只會給台灣民眾帶來深重災難、給台海和平穩定帶來緊張動盪。廣大在美華僑華人通過發表公開信、舉行抗議等形式反對賴「過境」再次證明，「台獨」勢力不得人心。個別「台獨」分子媚美賣台、禍害民眾的惡劣行徑絕不可能得逞，也必將遭到全體中華兒女的唾棄和歷史正義的審判。