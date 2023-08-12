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重磅快評／賴清德出訪陸軍演 綠等到打壓行情？

重磅快評
副總統賴清德12日出訪巴拉圭。（本報資料照片）
副總統賴清德12日出訪巴拉圭。（本報資料照片）

中國大陸海事局11日上午公告，將於12日至14日在東海進行軍事演習。由於賴清德副總統12日出訪巴拉圭，中途過境美國，綠媒立刻如獲至寶，宣稱「先前外界早已預計，大陸又會藉此宣布進行軍演對台恫嚇，更藉『出口轉內銷』方式來穩定自己內部紛亂」，如今果然預言成真。

然而這場所謂「針對性軍演」，確實情況到底如何？依據浙江海事局的航行警告，禁止外船進入的四個座標點，分別是「29-47.0N，123-27.0E」、「29-47.0N，124-48.0E」、「29-17.0N，124-48.0E」和「29-17.0N，123-27.0E」。

將座標點畫上地圖可知，這是浙江北部舟山群島以東的水域，操演區從東到西，是經度1度21分，從南到北是緯度30分。換算成里程，就是東西約150公里、南北約55公里。操演區距台方最近的西南角，到台灣北海岸的直線距離也將近500公里，遠超過國軍平常海空兵力巡弋的範圍。

換言之，從禁制區域的面積可知，並非大規模的操演；從其與台灣的距離可知，根本不具備武嚇的目的。如果北京意欲打壓威嚇，甚至於藉機轉移內政壓力，卻只願意在距離台灣的遙遠水域，舉辦一場中小型軍演，這代表的恐怕是，對賴副總統「分量」的嚴重蔑視。

說穿了其實，真正「出口轉內銷」的，是這些綠營側翼。眼見出訪日期將至，卻看不到自己先前宣稱將要發生的「打壓行情」，最後沒魚蝦也好，勉強找到一場時間勉強搭得上的軍演，總算可以敲鑼打鼓，宣稱「針對性」武嚇終於來臨。至於如此解讀，等於是大大打壓賴副總統的身價，等於解放軍根本無須為他勞師動眾，答案實在傷感情，就還是甭去追究吧。

「有趣」的是，國防部隨即發出的新聞稿，除了保證國軍對解放軍「例行演訓」都能夠掌握之外，並強調：「......（解放軍）結合認知作戰手法，以虛實混雜之資訊傳播，意圖對國人認知造成影響。籲請民眾以冷靜態度，參考國防部等公、私事實查核機構公布資訊，以提升社會整體對錯假訊息的防護韌性，共同守護國家安全」。

這段話實在充滿皮裏陽秋：動用武力實施恫嚇，藉此意圖影響他人視聽，無疑符合認知作戰的定義；然而對事情先射箭再畫靶，硬要加上大量政治聯想，拚命餵調味料給閱聽大眾的行為，當然也是認知作戰的另一面向。

更糟的是，正如大家耳熟能詳的「狼來了」預言，當所有食物都只剩下添加劑的味道，消費者恐怕難逃味覺麻木。即使真正的危機發生，也早已經失去警覺。

解放軍 國防部 北京

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