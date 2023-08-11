賴清德12日出訪巴拉圭將過境美 大陸將在東海軍演3天

浙江海事局11日上午公告，將於12日起至14日在東海進行軍事演習。（圖擷取自中國海事局）

中華民國 副總統賴清德將在12日出訪友邦巴拉圭，並將過境美國與舊金山，全程7天6夜，預計17日返台。外界關注中國大陸是否再對台軍演。對此，中國海事局11日上午公告，將於明日起至14日在東海進行軍事演習。

根據中國海事局的官網公告，浙江海事局上午發佈航行警告，指出將從8月12日中午12時到8月14日下午4時，在東海「29-47.0N，123-27.0E」、「29-47.0N，124-48.0E」、「29-17.0N，124-48.0E」和「29-17.0N，123-27.0E」，以上四點連線水域範圍內進行進行軍事演習，禁止駛入。

陸委會發言人詹志宏10日曾表示，賴副總統是以擔任蔡總統特使身分前往友邦，這有前例可循，呼籲中共 中共當局不必要去做過度的反應。

此外，據台灣國安人士透露，中國近日拉攏中南美媒體發動負面外宣。民進黨 立法院黨團11日表示，兩岸既然要建立良性互動，中國應有所克制，不要再像過去共機共艦擾台的戰狼式行為。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，中國戰狼式的反應對兩岸關係改善毫無助益，且破壞區域和平，共機共艦擾台破壞印太和平、升高區域緊張情勢，不是全世界樂見，期待中國稍有克制。

莊瑞雄指出，中國不僅對台灣正副元首出訪進行軍事威脅與外交打壓，連外國重要人士訪台，也要用難聽的話形容，例如日本前首相麻生太郎及去年時任美國眾議院議長裴洛西訪台，都以「竄訪」形容。