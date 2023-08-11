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冷眼集／拒陸客卻無對策 升觀光署有何用

記者 周湘芸、邱瓊玉
行政院推動六部會組織改造，交通部觀光局即將在9月15日升格觀光署。（報資料照片）
行政院推動六部會組織改造，交通部觀光局即將在9月15日升格觀光署。（報資料照片）

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，觀光業當屬海嘯第一排，如今好不容易盼到各國陸續解封，全球都在爭取觀光客，交通部更喊出600萬國際旅客的目標。不過在沒有陸客團加持下，觀光逆差擴大成了不爭事實，反觀觀光局即將在9月15日升格觀光署， 預算、員額都擴大，但對提升台灣觀光競爭力，看不出任何規畫，台灣觀光恐快成了「關光」。

疫後旅遊熱度持續加溫，各國紛紛祭出促銷方案搶賺觀光財，香港對外祭出50萬張機票，日本對內加強推動國旅補助，台灣也盼在疫後觀光大餅分一杯羹，但從今年初的機捷券、WIFI券、水果鮮果券與過往如出一轍，自由行消費金需出國前提前登記，限制多又玩不出新花樣，吸引力大打折扣，更難看見競爭力。

疫情影響全球三年多，不少國家趁著這段疫情期間，修整機場、觀光景點，但台灣卻似乎仍停留在三年多前，旅宿價格過高、觀光景點缺乏特色是不少國內外旅人共同的抱怨。甚至今年初還有行人地獄惡名，連引以為傲的美食也因衛生問題被放大檢視，都讓台灣國際觀光招牌蒙上陰影。

蔡政府如今為政治面子與意識形態，把陸客拒於門外，雖然這是觀光局的非戰之罪，但觀光逆差持續擴大，又端不出新菜，也無力提升觀光品質，看不出觀光立國的決心。

觀光局宣稱升格為觀光署後，將擁有政策決策權、強化協調整合功能，有利於正在推廣的國際觀光業務，但若仍是新瓶裝舊酒，政策無法達到永續性效益，自以為有更多預算、員額就能吸引更多觀光客來台，恐太過天真。

觀光 疫情 預算

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