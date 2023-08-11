兩岸觀光遲未開放 百萬陸客赴台鐵定跳票

疫後觀光復甦，交通部觀光局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，不過今年截至8月僅300多萬人次來台。（記者杜建重／攝影）

疫後國門開放，交通部觀光 局訂出年底迎600萬人次國際觀光客目標，其中100萬為陸客，不過今年截至8月3日止，僅326萬人次來台，距離年底不到五個月，兩岸觀光遲未開放，不僅百萬陸客的目標鐵定跳票，在沒有陸客加持下，全年600萬國際觀光客也恐難達標。

觀光局統計，疫情 前2019年，總計1106.6萬人次觀光客來台，其中陸客約269.5萬人次為最大宗。今年上半年，入境旅客268萬8928人次，但台灣出境人數已達492萬4951人次，兩者差距近一倍，觀光逆差持續擴大中。

為吸引國際客振興觀光，行政院編列三年53億元（台幣，下同，約1.67億美元）特別預算 推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，提供自由行消費金及團客獎勵金。但觀光業者坦言，相較其他國家，台灣促銷的規模跟力道都不夠強，相較鄰近的香港補助觀光客50萬張機票，台灣的補助太無感，在各國都在搶觀光客的情況下，也較無競爭力。

另外，針對旅宿業缺工，特別預算也有10億元補助旅宿業者雇用新進房務和清潔人員薪資。但旅宿業者認為，缺工並非薪資條件差，是整體人力結構改變、年輕人不願意做，且若補貼新人薪資，雇主也需一併顧及到既有員工薪資，對業者來說也是負擔，一味用補貼並非長遠之計。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰直言，疫後旅運復甦，但4月後台灣入境人數就停止成長，5、6月甚至有衰退趨勢，即便今年來台觀光客600萬人次能達標，觀光逆差恐會持續擴大，建議政府除了把握既有市場，也要對日韓加重行銷。

真理大學觀光系副教授朱純孝表示，面對觀光逆差，台灣業者雖設法找出路，代辦國人出國等商機，但國人帶錢出去花，對整個國家經濟發展並不樂見，政府不僅應設法加強提振觀光客來台，也要促進本地人捧場國旅。

觀光局表示，各國旅遊市場發展不同，鄰近南韓與我國相似，一直都是出境大於入境市場。國人愛出遊，歷年旅展各國旅遊相關產業、航空公司爭相設攤搶客，也是國家經濟實力及國民消費實力的展現。

觀光局強調，雖兩岸觀光尚未開放，但透過海外宣傳推廣、中央及地方協力與促銷措施等吸引國際旅客來台，對於達成今年600萬人次目標樂觀以待。