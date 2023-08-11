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憂台海緊張局勢 英保險業收緊對台業務

編譯任中原／綜合11日電
憂共軍犯台，英國保險業緊縮業務。(本報資料照片)
憂共軍犯台，英國保險業緊縮業務。(本報資料照片)

路透報導，英國勞合社（Lloyd's）部分保險業者以共軍犯台憂慮升高為由，率先調高與台灣海、空運業務有關的保險費率，並縮小承保範圍及降低承保金額。業界人士表示，此舉將使台灣客戶的貿易成本升高。台灣保險局長施瓊華表示，她知道勞合社正在評估涉及台灣的保險業務，並要求台灣保險業者評估所有的可能性，及考慮適當的因應措施。

勞合社擁有約一百家會員。熟悉此事的人士指出，會員業者愈來愈聚焦於可能發生衝突區域內各港口船隻的曝險程度。其他消息人士指出，承保飛機戰爭險的業者正在調高飛機沒收險等項目的保費，並降低承保金額。

其他消息人士表示，一些保險業者已不再承保台灣的政治險或政治性暴亂險。這類保單通常是產險的附加險，範圍涵蓋恐攻、破壞及戰爭所造成的財產損失及營運中斷損失，也可能包括資產遭沒收的風險。

經紀商Marsh全球主席與信用專家羅伯森表示，從去年第三季開始，中國與台灣的政治險與信用能力已經受到限制，且保險業者普遍都盡可能降低整體曝險程度。其他消息人士表示，這些限制也擴及台灣的海運市場，且一家美國保險業者已不再對駛入台灣海域的船隻提供保險服務。

勞合社今年元月已要求會員針對台海衝突的級別，評估各種實際災難情況下的潛在承保風險，包括海上、空中及政治風險。

這些可能情況由保險經紀CHC全球公司草擬，包括中共海軍對台海進行封鎖，占領台灣外島，以及共軍試圖以武力拿下台灣等。CHC表示，這些可能情況可能在未來10年發生。

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