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台灣共和黨主席涉收中資助選 3人起訴

記者房荷庭／台北10日電
台灣共和黨主席周克琦，與莆田同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源，被控去年九合一選舉期間收取中共資金，號召走路工協助同黨台北市長參選人及市議員造勢拜票。(本報資料照片)
台灣共和黨主席周克琦，與莆田同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源，被控去年九合一選舉期間收取中共資金，號召走路工協助同黨台北市長參選人及市議員造勢拜票。(本報資料照片)

台灣共和黨主席、三三三聯盟政黨主席周克琦，與莆田同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源，被控去年九合一選舉期間收取中共資金，號召走路工協助同黨台北市長參選人及市議員造勢拜票。台北地檢署昨天依反滲透法起訴三人，沒收及追徵不法所得22萬元台幣。

檢方指控，周克琦涉透過潘進東獲得4萬5000元台幣，依朱、潘二人指示，於去年10月25日至27日，安排共和黨台北市長參選人及市議員參選人到場，召集30至65名走路工至台北市君悅飯店對面廣場舉牌造勢，支付每人每日200元或250元。

周克琦於造勢活動前三天，涉將共和黨造勢活動資訊傳給潘進東及朱俊源，潘再用微信轉傳資訊給大陸涉台單位人員陳報績效，並委託不知情友人帳戶收取「江海寄余生」支付的人民幣5萬元。

起訴書指出，莆田市台辦、莆田市媽祖文化陶瓷藝術館，均為境外敵對勢力滲透來源，潘進東受派遣來台，2021年獲聘擔任莆田市媽祖陶瓷藝術館副館長，配駐在台負責洽談兩岸文化交流；朱俊源則長年發展兩岸媽祖信仰及勞工交流，協助中共在台推動統戰，同受莆田市台辦派遣。

本案為第三起檢方依反滲透法起訴案件。依據反滲透法第四條第一項規範，選舉期間任何人若受滲透來源指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為，即涉犯反滲透法。

檢方指出，三人涉收取中共資助22萬元台幣，加上去年造勢現場有台北市長及市議員參選人站台亮相，符合反滲透法、公務人員選舉罷免法規範。

共和黨 罷免 中共

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