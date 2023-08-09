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余茂春：美推2758號決議不涉台 解決不公義第一步

中央社／華盛頓9日電
前國務卿中國政策首席顧問余茂春。（本報資料照片）
前國務卿中國政策首席顧問余茂春。（本報資料照片）

國會推動法案，主張聯合國大會第2758號決議不涉台。前國務卿中國政策首席顧問余茂春認為，這是解決美國外交關係史上不正義與恥辱的第一步，預期法案能順利成法。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）8日發布Podcast節目「中國內幕」（China Insider）最新一集內容，邀請目前擔任研究所中國中心主任的余茂春談論近期時事，包括眾議院7月25日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act）。

法案是由眾院「國會台灣連線」共同主席康諾里（Gerry Connolly）與狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）等8位友台眾議員2月提出，主旨是對抗中國長年扭曲聯合國大會第2758號決議意涵，阻礙台灣國際參與。

法案主張2758號決議僅承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，未處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

余茂春表示，這部法案是解決美國外交關係歷史上「極大不公義與恥辱」（a tremendous injustice and humiliation）的第一步。

余茂春回憶，1971年時，尼克森政府原本是打算把聯合國安理會席次給中華人民共和國，並讓台灣（中華民國）繼續留在聯合國，但當時擔任美國駐聯大使的老布希（George H. W. Bush）沒把工作做好，讓美國因為程序性問題失敗蒙羞。

余茂春說，這成為台灣地位極度危險模糊化的開端；自此之後，美國施行所謂「一中政策」。

但他強調，美國「一中政策」與中國「一中原則」不一樣，後者明指台灣是中國一部分，前者僅對此主張表達知情，但不背書。此外，「一中政策」反對單方面使用武力改變現狀，並要求任何針對台灣未來的決議，須經台灣人民同意。

談到美國國會推動「台灣國際團結法案」的意義，余茂春表示，這在5、6年前是不可能、是難以想像的事，當時國會若碰觸台灣主權或國際地位議題，中國一定會強烈反應，「但現在法案已通過（眾院），中國卻幾乎沒什麼反應」。

余茂春認為，這顯示國際討論台灣議題的語境大幅改變，過去只討論台灣是不是中國一部分，現在180度轉變，變成從暴政對上自由的觀點來處理台灣議題。

他預期，法案應能獲得參議院高票通過，屆時希望拜登總統能簽署，讓法案正式成為美國法律。

至於美國總統或國會短期是否可能支持台灣獨立，余茂春指出，他不認為目前有這類呼籲，美國支持現狀，沒有人希望改變現狀，問題是什麼是「現狀」。

余茂春表示，8成5至9成台灣人希望維持現狀，基本意思是既不與中國統一，也不宣布獨立；這也意味著，現狀其實就是「事實上」（de facto）獨立，台灣是運作良好的民主政體，有自己的政府、國家認同、外交部、國防部及貿易政策，且1949年以來從未被中華人民共和國統治過。

余茂春 聯合國 華人

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