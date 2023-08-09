工總白皮書揭5缺 盼總統參選人重視 籲開兩岸國是會議

全國工業總會副理事長何壽川（左三起）、副理事長林明儒、理事長苗豐強、監事會召集人潘俊榮、副理事長詹正田等人昨天舉行「2023年工總白皮書」發表記者會。（記者蘇健忠／攝影）

全國工業總會8日發表「2023工總白皮書」，揭露台灣產業面臨的「九大挑戰」，指出「五缺」缺才、缺工、缺水、缺地及缺電問題日益嚴重。理事長苗豐強說，中國大陸今年出口雖衰退，但擁有很大的內需市場，千萬不能小看大陸經濟，兩岸應盡快恢復務實對話，並建議召開「兩岸國是會議 」，建立對大陸政策的共識。

本報系聯合報報導，工總昨日發表2023白皮書，由於白皮書中多項建議都與過去幾年重複，顯然沒有得到政府回應與改善，被質疑是「狗吠火車」；理事長苗豐強表示，每年白皮書提交給政府後，國發會都有做詳細回答，針對回覆也有做加權評分，去年的滿意度達到66.7%，但很多問題是需要一提再提的，「問題不解決的話，對產業是很需要擔心的。」

由於今年提出白皮書時機臨近明年總統大選，苗豐強說，希望參選人也能夠重視白皮書，「如果重視我們的話，可能也會多投一些票，工總不涉及選舉，但是很關心參選人未來怎麼帶領國家。」他表示，工總與政府部會做了無數次的溝通協調，但是，「有些話講了很多次，是沒有被聽進去的。」

苗豐強表示，海外投資 中，對大陸投資的占比仍有38%，出口大陸的比重也相當高，如果政府不便出面，產業界可以扮演中間角色協助溝通往來，增進了解，才能找到更多機會，不要一直都不溝通，「不交談、不往來，不是應該做的事情。」

他強調，政府對大陸政策常顯得被動及左支右絀，究其原因是台灣長期以來缺乏對大陸的基本社會共識，加上面臨大選因素制約，以致政府只能制訂「防弊」而非「興利」，經常是「被動因應」而非「主動出擊」為主的大陸政策。因此，建議政府應盡速恢復兩岸交流正常化，支持民間團體赴陸參訪，甚至應召開「兩岸國是會議」，建立對大陸政策的共識。