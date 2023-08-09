蔣萬安將親赴上海雙城論壇 綠議員：別被中國摸頭

台北上海雙城論壇8月29至31日於上海舉行，台北市長蔣萬安規畫親自出席；今年除主論壇，北市府也規畫與上海市府簽署羽球、會展行銷及環保綠能 永續交流等三項合作備忘錄。市府發言人殷瑋表示，目前仍在協調，有結果將對外說明。

國民黨 北市議員應曉薇說，蔣萬安親自帶隊出席能為冷凍的兩岸關係帶來活水，民進黨 攻擊抹紅及擴大解釋蔣萬安的上海行一定會比往年猛烈，但雙城論壇是很有意義的城市外交行程。民眾黨議員黃瀞瑩說，希望論壇能秉持對等、尊嚴、交流、互惠等原則，期許蔣市府回應兩岸台商訴求及落實產業政策，MOU備忘錄內容也應公開透明，以符合市民期待及接受議會監督。

民進黨議員何孟樺表示，蔣萬安去年5月選舉期間拜會前總統馬英九後受訪宣示中國大陸不再擾台才舉辦雙城論壇，蔣把選前承諾視如糞土，若蔣堅持到上海，至少要向中國抗議軍機擾台，千萬別被中國摸頭，更不能鞠躬哈腰傷害國家尊嚴。

據了解，今年雙城論壇為配合議員行程，加上要避開823砲戰紀念日，最後敲定8月的最後一周舉辦。隨行議員11人已抽籤確定，有國民黨及民眾黨議員，民進黨則無議員參加。