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強化首都衛戍反斬首 憲警將擴編

台灣新聞組╱台北7日電

台灣為強化反斬首戰力及防護關鍵基礎設施，軍憲警都有擴編計畫；負責首都衛戍的202指揮部5個憲兵營，每個營比照陸軍聯兵營充實到673人，未來將增設南區憲兵營。負責首都衛戍的憲兵部隊兵力規模將由編制5600人，大幅擴編至1萬1000人。

本報系聯合報報導，一年制義務役將於明年1月1日開始徵集，各軍種都有增兵計畫，傳陸軍研議將現行復編負責新訓的步兵旅，由基幹補實為實兵旅，以因應海岸守備與縱深守備的需求；憲兵指揮部也提出擴編計畫，因應衛戍防區從原磺溪一線擴增到台北市12個行政區外圍，台北未來將增設一個南區憲兵營，且各營兵力將比照陸軍聯兵營員額加以充實。

此外，傳行政院研擬擴編保安警察第二總隊，計畫從原1200人，擴增至4500多人，並接受步兵訓練，強化作戰能力，4月消息曝光後，外界曾質疑警察將變成「第二陸軍」。據證實，因應擴編，警政署7月27日發函，8月中將調訓700餘人，進駐三峽保一總隊營區，至新屋反恐訓練中心接受軍方教官施訓，訓期為12周。

另據台北中國時報報導，憲兵部隊擴編將逐年施行，按年度期程施行，不會一步到位，總兵力逐年由現行5600人，擴編至1萬1000人，今年度先擴編2個營級基幹營及3個連級單位，合計增加約軍官100人，士官700人，以因應新訓所需。憲兵指揮部兵力員額擴編後，儼然取代海軍陸戰隊，成為第四軍種。

以負責衛戍台北地區的憲兵202指揮部為例，據透露，目前轄有2個憲兵隊、5個憲兵營與2個直屬連，未來將增設第6個憲兵營，部署於北市公館地區。

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