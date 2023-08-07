冷眼集／對台軍售延遲 美國和中籌碼？

美國拜登 政府執政後，一方面透過公部門與智庫單位提倡各項共軍 攻台時程論，對台安全協助政策也有兩大調整，一是停止對台出售載台性質的武器裝備，二則是以支持不對稱作戰戰力整建為由，促使台灣以俄烏戰爭為師，強化國土防衛作戰；但綜觀台美軍售延遲交付情況，不得不讓外界疑慮，美方援助台灣防衛的思維與步調是否一致。

拜登政府一方面先是透過國安系統，傳達現階段拒台採購具有投射力海空載台的意見，另方面則積極促使台灣強化國土防衛戰力，希望比照俄烏戰爭中烏軍能遲滯俄軍快速打擊的能力，讓台灣發展出能陷敵軍於泥淖的地面戰力。

台灣因應美方要求，一方面全力整建後備戰力，二方面宣布恢復義務兵役，將役期延長為一年。近日甫結束的漢光39號實兵演習，以新北八里聯合反登陸為主要演訓窗口，向美方與國際呈現台強化國土防衛的建軍走向。

只是，拜登政府對協助台灣安全政策，起初就出現讓外界不解的矛盾。首先是以產線問題喊停售台能大幅提升砲兵射擊效率的M109A6自走砲案，另一方面雖以增售台18套海馬斯多管火箭系統取代，但兩種管式火砲用途不同，且台灣已有「雷昇計畫」提升現役雷霆2000多管火箭系統，美方售台海馬斯，在許多本土軍備研發科學家眼中，是藉口抑制台灣地面戰力，因為戰時台灣若遭封鎖，能自行生產的軍備，效率永遠高於補給線遠在美國的裝備。

美近期低調運交部分肩射刺針飛彈，並由拜登總統撥款台幣百餘億的軍援，占整體國軍戰力僅杯水車薪；安撫軍備遲交的政治意涵高。

共軍機艦不斷威脅下，美方能否準時、甚至優先交付台灣所採購軍備，是能真實測度當前兩岸局勢的溫度計。美方近來不斷尋求與中國溝通管道，台美軍購重要品項的延遲，讓外界合理懷疑成為美方緩步推進和中的籌碼。