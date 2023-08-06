我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

新聞評論／倚美損國安 靠日添不安 誰能「信賴」？

聯合報社論

2024總統大選已經在外交與國安領域開闢戰場，各陣營對美日外交與兩岸關係的立場主張和處理能力，成為民眾檢驗各總統參選人的重要指標。最近幾個重要的國際場景，正好反映了各總統參選人的國家戰略思維，並凸顯其維護台海和平的能力，值得關注。

首先，台美關係攸關台灣安全與生存，是台灣外交工作的重中之重。但從親美、倚美，到扈從、附隨，主政者的立場與作法，不僅涉及國格尊嚴，更影響台美信賴關係，甚至衝擊國家安全。例如，美國眾院前議長裴洛西最近發表訪台周年聲明，強調美國與台灣站在一起，台灣外交部則感謝裴洛西長期支持；但外交部沒說的是，當時裴洛西悍然不顧現實訪台，導致第四次台海危機、美中無法重啟對話，令台美都難以消受，台灣付出巨大代價，後果迄今尚難收拾。

可相互對照的是，民進黨總統參選人賴清德早就高聲斥責「疑美論」，不惜「打孩子給別人看」明志；更矢志「進入白宮」，但美國並未欣然接受。賴清德踩著美中紅線一廂情願的交心表態，卻讓美國更加「疑賴」。賴清德即將過境美國，只能保持低調，甚至需由總統府正副秘書長隨行「監軍」；比較賴清德過去出訪陪同層級，美國「疑賴」與蔡政府確保零意外，顯非空穴來風。

再看台日關係原即密切，隨著美中競爭，更隱現地緣政治上的相依。日本前首相安倍晉三說「台灣有事就是日本有事」，也激起一部分人對美日共同協防台灣的想像。安倍遇刺，賴清德以家屬親友身分赴日弔唁，他與日本政治人物的深厚情誼，顯非其他總統參選人所能及。賴清德還延伸安倍談話表示「日本有事也是台灣有事」，甚至強調「有日本才有台灣」。

但「台灣有事就是日本有事」，固然讓許多台灣人嗨到最高點，卻讓更多日本人擔心被捲入台海衝突。賴清德可以矮化國格宣揚「有日本才有台灣」，許多日本人卻對台灣可能讓日本「有事」深感憂懼。相對的，國民黨總統參選人侯友宜最近訪日則帶來不同的「三安」承諾；他強調，只有台海安定、台灣安全，日本才能安心。侯友宜的承諾，翻轉了安倍和賴清德日台關係的有事邏輯；他要以兩岸對話打破台海必然衝突的前提，讓日本安心。

美中競爭主軸不變，但氛圍漸緩。美國正嘗試打開與中國的全面對話管道，從外交、財經、氣候，逐步邁入軍事領域。雖然美國對中國防長李尚福的制裁阻礙了兩國的軍事對話，但中國駐美大使訪問五角大廈，美國國防部也與中國外交部展開司長級對話，這些雖然不能替代軍事對話，卻是重要的試探。在這種國際大氣候下，賴清德對美投名狀，不只表錯情，還踩了美國底線；而他強化台日有事聯結，也強化了日本的不安。侯友宜不若賴清德倚美，但美國不致「疑侯」；就像他也比不上賴清德靠日，但可讓日本放心。

至於民眾黨主席柯文哲，他期望美國協助台灣更繁榮進步，讓台灣成為中國融入國際社會範本，台灣要強化自我防禦能力，也應重建與中國溝通管道；顯示柯在光譜上近侯遠賴。但他的問題其實更在未經思考，慣性失言。從他在台北市長任內接待英國運輸部長獲贈懷錶時脫口「拿去賣給破銅爛鐵，還可以賣一些錢」，到最近訪日談到釣魚台主權議題時說「台灣人不是想要那塊土地，而是希望能捕魚」，迄無長進，反映了專業不足、輕蔑主權的問題，這恐怕會讓柯團隊整天滅火都來不及。

日本 賴清德 安倍

上一則

黑白集／決算報告 戳破居住正義氣球

下一則

台積美廠成本高 劉德音促美獎勵晶片採購

延伸閱讀

這3人都不支持 蔡正元示警：侯友宜不結盟必定落選

這3人都不支持 蔡正元示警：侯友宜不結盟必定落選
大選民調 賴清德領先 避戰能力輸柯文哲

大選民調 賴清德領先 避戰能力輸柯文哲
賴清德開百萬社宅支票 在野：不切實際

賴清德開百萬社宅支票 在野：不切實際
美東地區僑學界侯友宜後援總會 曼哈頓成立

美東地區僑學界侯友宜後援總會 曼哈頓成立

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍