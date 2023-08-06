新聞評論／倚美損國安 靠日添不安 誰能「信賴」？

2024總統大選已經在外交與國安領域開闢戰場，各陣營對美日外交與兩岸關係的立場主張和處理能力，成為民眾檢驗各總統參選人的重要指標。最近幾個重要的國際場景，正好反映了各總統參選人的國家戰略思維，並凸顯其維護台海和平的能力，值得關注。

首先，台美關係攸關台灣安全與生存，是台灣外交工作的重中之重。但從親美、倚美，到扈從、附隨，主政者的立場與作法，不僅涉及國格尊嚴，更影響台美信賴關係，甚至衝擊國家安全。例如，美國眾院前議長裴洛西最近發表訪台周年聲明，強調美國與台灣站在一起，台灣外交部則感謝裴洛西長期支持；但外交部沒說的是，當時裴洛西悍然不顧現實訪台，導致第四次台海危機、美中無法重啟對話，令台美都難以消受，台灣付出巨大代價，後果迄今尚難收拾。

可相互對照的是，民進黨總統參選人賴清德 早就高聲斥責「疑美論」，不惜「打孩子給別人看」明志；更矢志「進入白宮」，但美國並未欣然接受。賴清德踩著美中紅線一廂情願的交心表態，卻讓美國更加「疑賴」。賴清德即將過境美國，只能保持低調，甚至需由總統府正副秘書長隨行「監軍」；比較賴清德過去出訪陪同層級，美國「疑賴」與蔡政府確保零意外，顯非空穴來風。

再看台日關係原即密切，隨著美中競爭，更隱現地緣政治上的相依。日本 前首相安倍 晉三說「台灣有事就是日本有事」，也激起一部分人對美日共同協防台灣的想像。安倍遇刺，賴清德以家屬親友身分赴日弔唁，他與日本政治人物的深厚情誼，顯非其他總統參選人所能及。賴清德還延伸安倍談話表示「日本有事也是台灣有事」，甚至強調「有日本才有台灣」。

但「台灣有事就是日本有事」，固然讓許多台灣人嗨到最高點，卻讓更多日本人擔心被捲入台海衝突。賴清德可以矮化國格宣揚「有日本才有台灣」，許多日本人卻對台灣可能讓日本「有事」深感憂懼。相對的，國民黨總統參選人侯友宜最近訪日則帶來不同的「三安」承諾；他強調，只有台海安定、台灣安全，日本才能安心。侯友宜的承諾，翻轉了安倍和賴清德日台關係的有事邏輯；他要以兩岸對話打破台海必然衝突的前提，讓日本安心。

美中競爭主軸不變，但氛圍漸緩。美國正嘗試打開與中國的全面對話管道，從外交、財經、氣候，逐步邁入軍事領域。雖然美國對中國防長李尚福的制裁阻礙了兩國的軍事對話，但中國駐美大使訪問五角大廈，美國國防部也與中國外交部展開司長級對話，這些雖然不能替代軍事對話，卻是重要的試探。在這種國際大氣候下，賴清德對美投名狀，不只表錯情，還踩了美國底線；而他強化台日有事聯結，也強化了日本的不安。侯友宜不若賴清德倚美，但美國不致「疑侯」；就像他也比不上賴清德靠日，但可讓日本放心。

至於民眾黨主席柯文哲，他期望美國協助台灣更繁榮進步，讓台灣成為中國融入國際社會範本，台灣要強化自我防禦能力，也應重建與中國溝通管道；顯示柯在光譜上近侯遠賴。但他的問題其實更在未經思考，慣性失言。從他在台北市長任內接待英國運輸部長獲贈懷錶時脫口「拿去賣給破銅爛鐵，還可以賣一些錢」，到最近訪日談到釣魚台主權議題時說「台灣人不是想要那塊土地，而是希望能捕魚」，迄無長進，反映了專業不足、輕蔑主權的問題，這恐怕會讓柯團隊整天滅火都來不及。