我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

台積董座接受紐時專訪 劉德音：不認同「矽盾」護台說

台灣新聞組／台北6日電
美國總統拜登（左）去年12月參訪台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的工廠，董事長劉德音（右）陪同。（路透）
美國總統拜登（左）去年12月參訪台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的工廠，董事長劉德音（右）陪同。（路透）

紐約時報4日刊登台積電董事長劉德音的專訪，他表示，想複製台積電在台灣的成果絕非易事，必須很努力才有辦法快速研發、生產出台積電製造的最先進晶片，尤其若想開發一代技術，就需高達3000名科研人員，這就是為何「我們不能將它（指台積電）放在其他地方」。

至於外界提到「矽盾」，意指台灣優異的晶片製造能力，可嚇阻中國的軍事行動，並贏得美國支持，但劉德音駁斥這種說法，他表示，「中國不會因為半導體而入侵台灣，也不會因為半導體而不入侵台灣。這完全取決於美中：他們要如何維持雙方都想維持的現狀？」

劉德音提到，他約每三個月去一次美國，台積電和美國國會、商務部及白宮，關係均非常良好，而且「我想他們都了解我們」。台積電布局全球，迄今已在美國興建兩座工廠、日本一座，德國今後可能也有一座。這也是台積電針對美方建議，降低美國對台灣製造晶片依賴的戰略一環。

劉德音說，由於台積電高達六成五的客戶來自美國，台積電可藉由海外設廠，尋找不同機會。雖然美中緊張升溫，但台積電需要美國相關技術，赴美設廠是不得不然。2018年，在美國前總統川普執政下的商務部呼籲台積電到美投資，台積電的數名客戶也私下向他表達，台積電有必要在美設廠，他當時感覺局勢正在改變，為持續保有領先優勢，台積電漸漸向全球發展的時候到了。

該專訪報導認為，劉德音前述說法過謙。美國當初為吸引台積電、爭取其在美設廠，才催生「晶片法案」。台積電的半導體產業龍頭地位無庸置疑，一旦台海有任何衝突，皆可能阻礙台積電晶片順利流通，造成全球科技業停滯，危及國際經濟。

美國及其盟邦政府領袖，均已持續呼籲台積電在台灣以外國家、地區興建生產設施。中國也動用各種手段，以及投注數千億美元資金，努力追趕台積電。在美中霸權地位競爭的國際政治格局下，台積電2020年無奈停止其第二大客戶：中國華為的訂單。

劉德音對此解釋說，台積電有賴美國技術、別無選擇。他對美國企圖遏止中國發展半導體技術的策略表示「可以理解」，但說到支不支持相關做法，「我們沒有發言權」。

台積電 晶片 商務部

上一則

新聞評論／珍視護國神山 就別讓台積成「矽靶」

下一則

「高燒腹瀉掛急診」桃園知名越南麵包攤超過422人食物中毒

延伸閱讀

台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說

台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說
台積電與州政府達協議 亞利桑納廠同意加強工安

台積電與州政府達協議 亞利桑納廠同意加強工安
台積中科2奈米建廠 都審又卡關

台積中科2奈米建廠 都審又卡關
台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍