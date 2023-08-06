我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營「水深火熱」

新聞評論／珍視護國神山 就別讓台積成「矽靶」

聯合新聞網「重磅快評」
紐約時報刊登專訪台積電董事長劉德音專文，他在文中表明「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣」。(圖：台積電提供)
紐約時報刊登專訪台積電董事長劉德音專文，他在文中表明「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣」。(圖：台積電提供)

紐約時報刊登專訪台積電董事長劉德音專文，最引人側目的恐怕是劉德音說了一句大實話，他否認了長期被宣揚的「矽盾」說，表明「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣」。

全球10奈米以下半導體工藝節點產量，台灣占比高達69%，若是5奈米以下製程，台積電更是9成以上的壟斷性覇主，於是「矽盾」的軍事假說就於焉強勢登場。

不只台灣內部像是信仰一般地將這一假說當成真理，外國亦復深信不疑。像半島電視台就曾報導，美國波士頓諮詢集團的一項研究顯示，台灣晶片供應如果中斷一年，就會讓全球科技公司損失6000億美元；如果這些製造基地在戰爭中被摧毀，要在其他地方重建產能至少需要三年時間並花費3500億美元。

民進黨亦以此不斷暗示或說服民眾，有這一護國神山，就可高枕無憂。蔡英文總統在去年國慶談話就說，要維持台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，讓「護國神山」的全球地位，更形重要。

今年3月，賴清德在張忠謀與「晶片戰爭」米勒的對話活動上致詞時更說，台積電的成就被世界所共享，它牽涉全球文明進步，因此不只台灣對台積電有責任，全世界都有責任保護台積電。

劉德音此刻卻十分清醒地說出了真相。亦即，北京決策者並不會以「半導體」先進製程製造基地落腳何處，而決定它的戰略方向。

對「矽盾」這一假說最真實的思考邏輯，其實反而應是與主流想法全然相反的一道悖論：即當台灣的先進製程只被美國與西方掌控，生產出來的所有高階晶片只供美西方所用，而中國卻只能斯人獨憔悴地被徹底排擠於外時，這反而會誘使北京破釜沉舟地決心攻台，以擊破這一封鎖的圍籬。

換句話說，它不只不是一道「矽盾」，反而成了宣洩憤怒的一個「矽靶」。既然獨我一人無法享有，那我何不出手搶奪，或是乾脆摧毀它？

這個思維路徑才是最貼近現實與人性的真實場景，而這一邏輯正是美國先前從戰略文章與政客談話中所公開演繹過的；他們說，如果解放軍進犯台灣，那麼美國就會斷然摧毀台積電，因為美國認為，這個東西絕不能落到中國手裡。

但同理可證，難道北京就該甘心情願、默默接受台積電生產的高端晶片只落到了美國及其的盟友所的手裡，它卻只能一旁乾瞪眼嗎？用小人之心度小人之腹，難道被掐住咽喉的北京，不會作出困獸之鬥，出手奪取台灣嗎？

不過，以上推論是以「攻台」與「半導體」確實相關為基礎而進行演示的；而劉德音的說法若濃縮成更短的一句話卻是：北京攻台與否，與台積電或半導體沒有半毛關係。

這一說法才真正摸著了北京的心思。北京攻不攻台，其衡量的標準是：台灣這一塊屬於中國固有的領土，是否會被人永遠奪走而定。亦即，北京關切的是一塊「領土」，而不是「領土」上的一座「設施」。為了一座設施而失去領土是其不能忍受的，但奪回了領土卻失去這座設施，卻是它可以承受的。

北京既認為台灣是它的領土，就不可能任其長期為他人操控，即令這個島嶼上頭沒有台積電，亦是要奪回的；而當奪回這一塊領土已是迫在眉睫，縱令其上有一座最先進的半導體基地，並可能因此被戰火摧毀，當它攻擊發起的那一剎那，也不會有絲毫猶豫。

「矽盾」的傳說，在台積電的領導人親自向美國最頂尖的媒體作出否定的答案後，應該從此可以休矣！台灣自己若真將台積電當作珍寶，就更不該拿它當成自己台獨政治妄想的一道盾牌。

台積電 北京 晶片

上一則

蔡稱沒債留子孫 藍批說謊：用特別預算「藏」債務

下一則

台積董座接受紐時專訪 劉德音：不認同「矽盾」護台說

延伸閱讀

台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說

台積電董事長接受紐時專訪 不認同「矽盾」一說
台積電與州政府達協議 亞利桑納廠同意加強工安

台積電與州政府達協議 亞利桑納廠同意加強工安
台積中科2奈米建廠 都審又卡關

台積中科2奈米建廠 都審又卡關
台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

熱門新聞

「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘。(記者陳正興／攝影)

台海若發生戰爭 郭台銘：華爾街股市10秒崩盤

2023-08-02 18:16
鴻海集團創辦人郭台銘（左）和知名作家湯馬斯‧佛里曼（右）。（翻攝郭台銘官方臉書）

郭台銘訪佛里曼卻刪文引議論 郭辦：單純友人互動

2023-08-03 10:35
民進黨主席、總統參選人賴清德。（本報資料照片）

最不想誰當選總統？民調：賴清德29.1％最高

2023-07-31 02:29
李登輝（右）與宋楚瑜曾情同父子。（本報系資料照片）

宋楚瑜曾奉李登輝之命幫民進黨募款「惡人都是我在當」

2023-07-30 09:35
新北市鶯歌區天空今天傍晚出現夢幻的粉紫色畫面，民眾驚呼「這顏色實在太夢幻了吧！」記者李定宇／攝影

新北天空因颱風變超美粉紫色 民眾驚「太夢幻了吧」

2023-08-03 12:05

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍