新聞評論／珍視護國神山 就別讓台積成「矽靶」

紐約時報刊登專訪台積電董事長劉德音專文，他在文中表明「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣」。(圖：台積電提供)

紐約時報刊登專訪台積電 董事長劉德音專文，最引人側目的恐怕是劉德音說了一句大實話，他否認了長期被宣揚的「矽盾」說，表明「中國大陸不會因半導體改變其軍事態度─不會因半導體攻打台灣、但也不會因半導體而不打台灣」。

全球10奈米以下半導體工藝節點產量，台灣占比高達69%，若是5奈米以下製程，台積電更是9成以上的壟斷性覇主，於是「矽盾」的軍事假說就於焉強勢登場。

不只台灣內部像是信仰一般地將這一假說當成真理，外國亦復深信不疑。像半島電視台就曾報導，美國波士頓諮詢集團的一項研究顯示，台灣晶片 供應如果中斷一年，就會讓全球科技公司損失6000億美元；如果這些製造基地在戰爭中被摧毀，要在其他地方重建產能至少需要三年時間並花費3500億美元。

民進黨亦以此不斷暗示或說服民眾，有這一護國神山，就可高枕無憂。蔡英文總統在去年國慶談話就說，要維持台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，讓「護國神山」的全球地位，更形重要。

今年3月，賴清德在張忠謀與「晶片戰爭」米勒的對話活動上致詞時更說，台積電的成就被世界所共享，它牽涉全球文明進步，因此不只台灣對台積電有責任，全世界都有責任保護台積電。

劉德音此刻卻十分清醒地說出了真相。亦即，北京 決策者並不會以「半導體」先進製程製造基地落腳何處，而決定它的戰略方向。

對「矽盾」這一假說最真實的思考邏輯，其實反而應是與主流想法全然相反的一道悖論：即當台灣的先進製程只被美國與西方掌控，生產出來的所有高階晶片只供美西方所用，而中國卻只能斯人獨憔悴地被徹底排擠於外時，這反而會誘使北京破釜沉舟地決心攻台，以擊破這一封鎖的圍籬。

換句話說，它不只不是一道「矽盾」，反而成了宣洩憤怒的一個「矽靶」。既然獨我一人無法享有，那我何不出手搶奪，或是乾脆摧毀它？

這個思維路徑才是最貼近現實與人性的真實場景，而這一邏輯正是美國先前從戰略文章與政客談話中所公開演繹過的；他們說，如果解放軍進犯台灣，那麼美國就會斷然摧毀台積電，因為美國認為，這個東西絕不能落到中國手裡。

但同理可證，難道北京就該甘心情願、默默接受台積電生產的高端晶片只落到了美國及其的盟友所的手裡，它卻只能一旁乾瞪眼嗎？用小人之心度小人之腹，難道被掐住咽喉的北京，不會作出困獸之鬥，出手奪取台灣嗎？

不過，以上推論是以「攻台」與「半導體」確實相關為基礎而進行演示的；而劉德音的說法若濃縮成更短的一句話卻是：北京攻台與否，與台積電或半導體沒有半毛關係。

這一說法才真正摸著了北京的心思。北京攻不攻台，其衡量的標準是：台灣這一塊屬於中國固有的領土，是否會被人永遠奪走而定。亦即，北京關切的是一塊「領土」，而不是「領土」上的一座「設施」。為了一座設施而失去領土是其不能忍受的，但奪回了領土卻失去這座設施，卻是它可以承受的。

北京既認為台灣是它的領土，就不可能任其長期為他人操控，即令這個島嶼上頭沒有台積電，亦是要奪回的；而當奪回這一塊領土已是迫在眉睫，縱令其上有一座最先進的半導體基地，並可能因此被戰火摧毀，當它攻擊發起的那一剎那，也不會有絲毫猶豫。

「矽盾」的傳說，在台積電的領導人親自向美國最頂尖的媒體作出否定的答案後，應該從此可以休矣！台灣自己若真將台積電當作珍寶，就更不該拿它當成自己台獨政治妄想的一道盾牌。