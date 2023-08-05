傳軍事融資加快腳步援台 白宮未置評

台灣可望首度透過由美國納稅人出錢的「援外軍事融資」的管道取得美援武器。（美聯社）

英國金融時報2日引述兩名知情人士報導，白宮 將尋求美國國會同意透過外國軍事融資（FMF）系統，為台灣提供資金，以加快腳步向台灣供應武器。白宮國安會戰略溝通協調官柯比3日雖不願對前述報導置評，但強調美國嚴肅看待基於台灣關係法，支持台灣自衛的立場和承諾，會持續探索適合方式進行。

本報系聯合報報導，預料白宮管理及預算局會向國會提出援助烏克蘭 的補充預算請求，其中會納入對台加碼軍援，以加速提供武器予台灣。若國會通過，台灣將首度藉由美國納稅人資助的FMF獲得武器，而白宮計畫八月提交請求。

美國總統拜登 7月28日才宣布，動用總統撥款權，提供最多3.45億美元（約台幣110億元）的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。這是拜登政府首次提供台灣軍事援助。

另據中國時報報導，美國國會去年通過的《2023財年國防授權法》包含5年100億美元的對台「外國軍事融資」，但後續國會撥款委員會並未提撥，若這次獲得通過，將會是美國政府第一次對台動用外國軍事融資額度。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）3日報導，庫列巴就美國軍援台灣一事表示，他們（美國）如何在內部處理是他們的問題，但我不懷疑，拜登政府實際上在支持烏克蘭方面將做出的決定，不會因此（軍援台灣）減少支持。