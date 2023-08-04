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新聞評論／外交戰 賴包裝成台獨平安符vs.侯爭美日信任

聯合新聞網「重磅快評」
賴清德（左）帶著「監護人」出訪，修補美方信任；侯友宜（右）則是從日本起手布局訪美，也為爭取美國的信任。（本報資料照片）
賴清德（左）帶著「監護人」出訪，修補美方信任；侯友宜（右）則是從日本起手布局訪美，也為爭取美國的信任。（本報資料照片）

總統大選進入外交戰場，國民黨參選人侯友宜訪日返台，總統府宣布賴清德過境美國訪巴拉圭的行程。兩起外交事件唯一交集就是美國。賴清德帶著「監護人」出訪，修補美方信任；而侯友宜則是從日本起手布局訪美，也為爭取美國的信任。對美日來說，賴侯最大差別並非統獨，而是誰更慎穩不製造麻煩。

賴清德因副總統身分，訪日可能性低，過境美國是唯一表現機會，卻被「走進白宮說」搞砸，被視作「陳水扁2.0」。拜登政府安排賴去程過境紐約、返程經過舊金山，看似比照正副元首過境慣例，實則堪稱歷來最被壓縮，到紐約過夜，隔天吃完僑宴便啟程巴拉圭，返程經舊金山則是直接轉機台北。

賴神此行有二不尋常，風向有變。一、對比賴去年過境洛城安排十多場國會議員視訊會議及蔡英文上半年過境，賴失去「過境外交」優遇。二、賴過境美國出訪宏都拉斯，是由職等較低的總統府副秘李俊俋陪同，而這回由府秘書長林佳龍及特任副秘黃重諺雙陪，二人有如蔡英文指派的「外交監護人」。

既然沒有「過境外交」，卻要由蔡英文派人「作保」陪同，拜登政府究竟如何看待賴清德？美方讓賴清德單純過境，刻意在藍綠白參選人之間保持公平，不表態也是表態。

賴清德的台獨立場無法得到美國背書，就不斷複述「台灣有事，日本有事」，將台日關係包裝成台獨平安符。相比之下，侯友宜利用訪日拋出「台海安定，台灣安全，日本安心」，主張兩岸恢復經濟及文化交流，恢復信任，台灣應避免為美日帶來困擾。

這個差異透露出：賴清德把安倍晉三當神主牌緊抱，重視「有事」；而侯友宜路線更接近現任的岸田內閣，重視安定。藍營靠近岸田路線，不只在釐清國民黨並非一面倒傾中，並還有後手。

爬梳侯友宜訪日關於國安議題的鋪排及論述，包括國民黨總統參選人16年來首訪日本，展現對美國印太戰略架構的尊重，另一重點就是將兩岸對話緩和台海緊張，與台日合作區域穩定放在同一個利益籃子裡。後者相當契合岸田內閣最新外交路線。

當賴清德不斷以「接受九二共識是假和平」攻訐侯友宜，藍營已布局美日爭取信任，以甩掉紅帽子。侯友宜在日明言「不該陷入九二共識的文字窠臼」，不知賴清德何時才能坦誠與「務實台獨」割席。

賴清德 侯友宜 日本

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