裴洛西訪台周年 稱美未改變「一中」政策

資深眾議員裴洛西（左）去年以議長身分率團訪台，與蔡英文總統（右）合照。（Getty Images）

美國資深聯邦眾議員裴洛西 去年此時以議長身分率團訪問台灣，裴洛西2日表示，訪台對全球傳遞「美國與捍衛自身與其自由的台灣站在一起」的訊息，這趟訪問不代表美國改變「一中」政策，而是實踐美對台灣不變的、基於共同安全、共享價值觀與經濟成就的承諾。外交部表示，對裴洛西對台灣的長期支持表達誠摯感謝。

本報系聯合報報導，裴洛西表示，這趟訪問獲得普遍正面的反應，自此之後，包含美國國會議員在內，均深化對台的關係，這些往來中尤為重要的是蔡英文總統訪問美國，在雷根圖書館與眾院 議長和跨黨派議員代表團的會晤。

裴洛西表示，當全球面臨民主與獨裁的嚴峻抉擇時，與台灣人民團結在一起如往常般重要；她批評北京 對台灣的持續壓迫是懦弱的，並稱不能坐視不理。

裴洛西接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，中方並不因為她訪問台灣而採取什麼不同的做法；她始終對北京政權持強硬態度，依然憂慮攸關中國大陸的人權與安全議題，也希望能讓中國大陸人民獲得更好的待遇。

外交部表示，近年來美國各界及民主陣營各國友人，持續以具體作為展現對台灣的支持與友誼，顯示捍衛台灣的民主自由，維持台海和平穩定，已是國際間的共同關切與共識。

民進黨涉外人士表示，裴洛西去年出訪台灣，美國國內行政部門及國會朝野，皆表達一致支持，反倒是中國大陸一再以此為藉口威嚇、侵擾台灣；台灣期待與其他民主夥伴的一起努力下，共同維護台海及區域的和平穩定。

國民黨立委陳以信分析，去年裴洛西訪台之後發生轉變，兩岸關係快速惡化、解放軍軍機擾台、軍演頻繁，大陸明顯要讓這種情況變成新常態，也造成造成西太平洋軍事上的緊張情勢升高。近來美中關係開始變化，台灣情勢已不容有過度緊張的狀態。