賴清德：2子都會回台 藍：終究是美國阿公

民進黨 總統參選人賴清德 兩個小孩都在美國讀書、工作，孫子也在美國出生；他日前出席「Under40青年座談會」時表示，孩子學成後都會回到台灣，但國民黨立委李德維說，賴清德終究是「美國阿公」，前總統馬英九 曾因此受到多少嘲諷？民進黨根本說一套做一套。

本報系聯合報報導，賴清德1日與多位30歲到40歲醫師、工程師、科技業等跨領域世代座談，現場有人提問，身為兩個小孩父親的賴清德，會怎麼選擇孩子在哪裡就業？以及如果現在有人面臨跟賴清德一樣的成長環境，有沒有可能可以成就比賴更好。賴清德說，他的兩個孩子雖然在美國讀書，學成之後都會回到台灣，現在小兒子已經回來了，大兒子之後也會，台灣是他們的家鄉，他們都願意選擇回來，為家鄉盡一分心力。

有關旅外青年回台灣無法找到合適的工作，甚至面臨低薪。賴清德說，他擔任行政院長時期，推動優化新創事業環境方案，以及要求國家發展委員會撥款項，針對早期新創給予幫助，修改行政命令，讓金控可以投資新創產業，針對海外優秀人才發給就業金卡等政策。台灣未來的經濟奇蹟就是新創，與國際接軌，未來將針對人才培養，透過創新創業，鼓勵年輕人投入創新市場，用創新驅動帶動經濟成長。

賴清德表示，政府要擴大社會投資，協助這些努力的人，國家的希望是建立在每一個人都有希望，每一個人不因為身處環境背景不同，而遭遇不同困難，環境不好的孩子，能夠因為政府的幫助，追求夢想，他從政也是要確保這樣的環境，從民主制度、法治制度都能確保，讓每一個人要追尋夢想的人都能會實現。

另據台北中國時報報導，李德維認為，要選總統的人要做好的示範，愛台灣不是嘴巴上說說而已，就算賴清德兒子學成歸國，賴終究還是「美國阿公」。李德維還提到，前總統馬英九過去因為綠卡案受到多少酸言酸語？民進黨支持者就是「雙標」，要求別人跟看待自己總是不一樣的標準。