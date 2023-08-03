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「走進白宮」風波後 賴清德將訪美 過境紐約、舊金山

記者丘采薇／台北3日電
副總統賴清德(中)將參加巴拉圭總統當選人潘尼亞就職典禮，總統府秘書長林佳龍(左)將隨行。(記者曾吉松／攝影)
副總統賴清德(中)將參加巴拉圭總統當選人潘尼亞就職典禮，總統府秘書長林佳龍(左)將隨行。(記者曾吉松／攝影)

副總統賴清德將擔任蔡英文總統特使，參加巴拉圭總統當選人潘尼亞就職典禮。總統府昨天公布相關細節，宣布8月12日啟程，蔡總統也交付深化台巴邦誼、拓展雙方合作兩個目標；賴清德將過境美國紐約及舊金山兩個城市，東進西出。

值得注意的是，由於前陣子傳出，美國方面對於賴清德「走進白宮說」有所保留，時值賴清德要過境美國的敏感時刻，隨行團員多了總統府秘書長林佳龍與副秘書長黃重諺，格外引人側目。

賴清德從2020年就任副總統至今，已經出訪三次，包括宏都拉斯、赴日弔唁日本前首相安倍晉三與前往帛琉拚觀光。出訪帛琉時，隨行團員只有外交部次長、衛福部次長等人，並無總統府正、副秘書長陪同，至於上次出訪宏都拉斯，賴清德僅由一位時任副秘書長李俊俋陪同。

綠營涉外人士昨天說，賴清德有副總統的包袱與限制，美方不至於給予太多突破的機會，講話要特別小心，「他只要不失分就是得分」。

外交部次長俞大㵢昨天表示，此行全程七天六夜，訪團將於8月12日下午啟程，同日抵達美國紐約過境，停留一夜後，13日晚間離美，14日早上抵達巴拉圭訪問，15日出席巴拉圭新任總統就職典禮，16日早晨離巴，並於當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，預計18日清晨返抵國門。

根據昨天公布的行程，賴清德往返過境美國的時間很短暫，去程抵達紐約的時間已是晚上，待一夜後，隔天舉行僑宴等相關活動就前往巴拉圭；回程過境舊金山則不過夜，下午抵達，晚上就離開，行程非常簡單。

外傳過境美國期間，美方要求僑宴不公開，俞大㵢表示，賴副總統這次出訪是以特使身分，過境美國也是以特使身分或規格過境。

俞大㵢表示，在巴拉圭期間，賴清德主要行程為參加潘尼亞就職典禮，並將個別會晤現任總統阿布鐸及潘尼亞，期間，賴清德會與巴國及外國政要自然互動，也會出席旅居巴國及鄰近僑胞的餐會。

外傳國民黨駐美副代表秦日新散布「賴清德爭取過境華府」等消息，俞大㵢表示，跟美方協調過程中，一開始就不包括華府、維吉尼亞及阿靈頓，外界訊息不確實。

至於賴清德過境導致中方反彈，俞大㵢說，將依照舒適、便利、安全、尊嚴的原則辦理，過境規畫行之有年，不該造成其他方不舒服或加深彼此衝突的藉口。

賴清德 舊金山 華府

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