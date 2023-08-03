中校涉當共諜 漢光演習任務整本拍給中共

漢光39號實兵演練被謝姓中校整本任務拍給中共。(記者洪哲政／攝影)

中共 試圖滲透國軍AH-64E阿帕契攻擊直升機重鎭601旅，謝姓中校涉嫌洩密遭法院聲押禁見。國防部 昨天表示，對於少數不肖人員，違背守土衛國職責，涉犯此類出賣國家人民罪行，感到痛心並嚴厲譴責。

陸軍航特指揮部601旅位桃園龍潭，雲集各型攻擊及戰搜直升機，尤其航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機全部署此地，負責中樞及桃園海岸衛戍，也是台美軍事合作重點單位，任務機敏。

據了解，遭羈押的是601旅的空運作戰隊中校分隊長謝孟書，有駕駛CH-47SD契努克直升機專長的他，曾任國防部總督察長室航督官。傳他涉嫌將航特部漢光39號任務總提示「整本」翻拍交中共情報布建人員，內容被台反間部署回傳查證而曝光，航特部601旅執行中樞衞戍任務部署可能全盤曝光，軍方已展開損害控管，而也因案情明確，國防部昨在全案尚未判決前即公開重話批評。

共諜案層出不窮，今年1月高雄高分檢偵辦現、退役7名校級軍官涉嫌盜賣軍機，7人經檢方起訴後，高雄高分院昨行準備程序，傳劉姓空軍退役上校；因涉及國安，審理不公開。劉面對鏡頭時閉口不談，在律師陪同下快步離去。

另外，陸軍航空特戰指揮部601旅謝姓中校，疑因遭陸方滲透，交付職務上有關的國防秘密，台灣高等檢察署上月底指揮調查局桃園市調處依外患罪嫌發動搜索、約談，檢方複訊後，謝姓中校及與他接觸的另名謝姓男子兩人都經檢方向法院聲押禁見獲准，該案目前計6人涉案，由於陸航601旅負責包括大台北中樞的守備任務，爆發共諜案引發各界關切。