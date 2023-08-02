為爭取援烏預算過關 白宮傳也將台灣納入援外軍事融資

台灣可望首度透過由美國納稅人出錢的「援外軍事融資」的管道取得美援武器。（美聯社）

英國金融時報引述知情人士報導，白宮 希望向國會提出對烏克蘭 軍售的追加預算 時，也一併納入對台灣的軍事援助，希望在對岸日益嚴峻的威脅下加快對台供應武器的腳步。

若國會同意此案，台灣將首度透過由美國納稅人出錢的「援外軍事融資」（FMF）的管道取得武器，白宮預料會在本月提交此一請求。

在此之前，白宮也首度宣布依循所謂的「總統撥款權」（PDA）向對台灣提供價值3.45億美元的庫存武器。白宮也已動用此權限撥交武器給烏克蘭。

金融時報報導，白宮將援台經費納入援烏補充預算中，並動用PDA供應武器，凸顯協助台灣的急迫性。

華盛頓顧問公司 Beacon Global Strategies董事總經理 Eric Sayers說：「這將是重大的一步，表明美國政府願意加快在台海的嚇阻。」他說：「幾十年來，我們只選擇出售軍事裝備給台灣，但現在，我們看到總統撥款權和援外軍事融資都用上了，這在烏克蘭都很成功。」

將撥款援台和對援烏補充預算包裹表決，有助法案過關，因為援台在國會有兩黨支持，也能爭取共和黨支持。

智庫美國企業研究所亞洲安全專家 Zack Cooper 說：「增列援台的補充預算，會讓一些眾院共和黨議員感到為難，因為有不少人反對烏克蘭預算，但仍支持援台。」