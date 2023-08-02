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接受日媒專訪 侯友宜談兩岸：會用馬英九的不統不獨不武

特派記者張睿廷／東京2日電
國民黨總統參選人侯友宜（右）1日在東京接受日本媒體專訪。（圖：侯友宜競辦提供）
國民黨總統參選人侯友宜（右）1日在東京接受日本媒體專訪。（圖：侯友宜競辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜「友誼之旅」今結束，昨接受日本媒體NHK、朝日新聞專訪。日媒關注美中台日關係、台海局勢，也想了解侯友宜的兩岸論述主張，侯友宜表示，他會用前總統馬英九常說的「不統、不獨、不武」，重新回到國民黨執政時兩岸穩定現狀，而非目前瀕臨戰爭的現況，重新回到國民黨執政時期的合作與交流。

「我接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制、反對台獨。」侯友宜重申堅守自由民主，主張兩岸之間要求同存異，相同的繼續往前走，不一樣的先擺兩邊，「我們互不承認主權、互不否認治權」，台灣的未來由2300萬人決定。侯友宜承諾，當選總統後會做到三件事：堅持民主自由制度、有意義的國際參與、國際角色與貢獻。

談到對美關係，侯友宜表示，美國長期是台灣重要盟友，給台灣非常多支持力量，應該以現有基礎不斷深化美台實質合作，希望協助台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」 ，甚至未來有機會參與印太經濟架構。

侯友宜昨日也前往日本自民黨總部拜會前首相麻生太郎，麻生分享對國際情勢看法，特別提及「台灣在國際上具有相當重要地位」，侯友宜表示，許多人關心台海議題，他認為最重要的三件事是避免戰爭、強化國防軍備、兩岸對話避免衝突。侯友宜在僑宴也說，東京與橫濱是國民黨最早的海外黨部，從這裡開始別具意義，「這是首站，也是勝利開始的起點。」

侯友宜昨拜會自民黨總部，閉門會議時，麻生太郎現身，與侯友宜相談甚歡，聊了約一個多小時，比預計時間還久。

此外，侯友宜訪日有一場不公開行程，是與歌手翁倩玉及相當欣賞的退役棒球選手王貞治相約餐敘。侯友宜表示，他從小打棒球，王貞治更是國家之光，他從小就非常仰慕王。本來約好要見面，但王貞治身體有狀況，不克前來，他們有通電話。

侯友宜指出，他也謝謝翁倩玉，翁是他年輕的時的偶像，翁相當關心日本在台灣的僑胞，做很多公益慈善，也影響日本對台灣印象，他對這些重要人士都很感謝。

侯友宜1日透過臉書曝光訪日隱藏行程，跟歌手翁倩玉相見歡，而封為「永遠的世界全壘打...
侯友宜1日透過臉書曝光訪日隱藏行程，跟歌手翁倩玉相見歡，而封為「永遠的世界全壘打王」的傳奇球星王貞治則因臨時確診無法前來，仍特別打電話給他。（取材自侯友宜臉書）
國民黨總統參選人侯友宜在參拜東京媽祖廟、拜會眾議院議員後，31日與旅日資深女星翁...
國民黨總統參選人侯友宜在參拜東京媽祖廟、拜會眾議院議員後，31日與旅日資深女星翁倩玉等人會面。後排左起，日本前駐台代表沼田幹夫、前駐日代表馮寄台、王貞治的秘書內藤五和、東京媽祖廟董事長詹德薰。（取材自侯友宜臉書）

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