接受NHK專訪談兩岸關係 侯友宜定義「維持現狀」

國民黨總統參選人侯友宜。（記者許正宏／攝影）

日本 放送協會（NHK）1日晚間報導，國民黨 總統參選人侯友宜 接受NHK專訪時主張，台灣和中國的關係，應該回到過去國民黨在中央執政時一樣的穩定狀態。

針對中國頻頻從事軍事活動、台海情勢緊張的現況，侯友宜在前述專訪中表示，儘管「原因並非單方面」，「但過去國民黨政府時期，台海兩岸往來頻繁。民進黨在中央執政後，往來就大幅減少，（兩岸）漸漸產生不信任感」。NHK報導，他對此批評台灣執政黨民進黨的因應做法。

另針對兩岸政策，侯友宜指出，「我所說的（兩岸）『維持現狀』，並非維持如今台灣瀕臨戰爭的狀態」，而是「以馬英九前總統提倡的『不統、不獨、不武』方針，回到從前兩岸穩定的『維持現狀』」。侯友宜主張，兩岸關係應回復到以前國民黨政府時的穩定狀態。

至於台日關係，侯友宜說，在整個亞太地區秩序中，日本是非常重要的國家。他還說，台灣也和日本緊密連結，希望扮演協助區域秩序的重要角色。他也表達欲藉由與日本簽署自貿協定等方式，建立台日在經濟上更密切的關係。

侯友宜也是全台擁有最多選民的新北市現任市長，國民黨確立他為明年1月舉行投票的總統大選參選人。為進行與日本國會議員交換意見等行程，他自7月31日起訪日，1日接受NHK專訪。